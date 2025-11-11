Kontroly hasičů odhalily nedostatky u poloviny skládek

Hasiči spolu s Českou inspekcí životního prostředí zjistili, že v některých provozech se s odpady nakládá nezodpovědně a místy i rizikově. Skládky nejsou řádně zakryté, často překračují povolenou plochu a nebezpečné látky nejsou dostatečně zabezpečeny. Kontroly se konaly od července, pochybení se objevilo u téměř poloviny z osmdesáti tří prověřených zařízení.
Požárů skládek odpadů přibývá. Loni hasiči vyjížděli ke 499 událostem, letos bylo výjezdů do konce září 380. Ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí proto v červenci zahájili kontroly. „Za čtyři měsíce jsme zkontrolovali 83 skládek, celkové pochybení jsme zjistili u 36 objektů,“ uvedl mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Václav Peltan.
Hasiči se zaměřili především na provozy, které nakládají s velkým množstvím hořlavých materiálů – například s elektroodpadem, pneumatikami, papírem, plasty nebo nebezpečnými odpady. Prověřovali také zařízení, kde už v minulosti došlo k požáru.
Pokuty zatím za téměř sto tisíc korun
Zatím bylo uděleno jedenáct pokut v celkové výši 96 tisíc korun. „Nejčastější pochybení byla nedodržování dokumentace, nedodržování požárně-technologických zabezpečení a například i nedodržení průjezdných vzdáleností,“ upřesnil Peltan.
„Zjistili jsme i případy, kdy byla na střeše budovy instalována fotovoltaická elektrárna, ale provozovatel ji nezahrnul do požárně bezpečnostní dokumentace objektu,“ doplnil generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Některé kontroly podle něj ještě musí hasiči uzavřít a vyhodnotit.
Kontrola skládky v Rynholci ještě není uzavřená
Požáry skládek letos zasáhly například Horní Suchou u Havířova, Štěpánovice na Klatovsku či Českou Lípu. Největší požár likvidovali hasiči v Rynholci na Rakovnicku, kde oheň hasilo 250 hasičů téměř pět dní. Kouř z hořící skládky plastů byl viditelný na desítky kilometrů.
„Samozřejmě je potřeba odpad skládkovat dlouhodobě, ale v nějakých únosných mírách a v rámci povolení,“ uvedl místostarosta Rynholce Kevin Franc (nez.).
Policie po půlroce odložila případ dubnového požáru s tím, že pravděpodobnou příčinou bylo samovznícení vlivem slunečního záření. Škoda dosáhla patnácti milionů korun. „Na skládce v Rynholci šetření v současné době pokračuje, nemohu zatím sdělit bližší informace,“ doplnil Peltan.
Požár štěpky na skládce u Litvínova
Nejnověji hasiči museli vyjet v noci na úterý k požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. V 8:06 ho lokalizovali. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Do zásahu se zapojilo přes dvacet jednotek.
Štěpka hořela na skládce také na konci října. Tehdy hasiči zásah ukončili po 24 hodinách. Do hašení se zapojilo 16 jednotek, k rozhrabávání několik metrů vysoké hromady štěpky hasiči využili bagr provozovatele skládky. Kvůli zajištění dostatku vody zřídili dálkovou dopravu vody a čerpací stanoviště. Tehdy hasiči rovněž odebrali vzorky. Na základě výsledků laboratorních rozborů zjistili přítomnost několika nebezpečných látek, jako je naftalen, toluen a další.
Zásahy na skládkách bývají dlouhé a náročné
Hašení požárů skládek je mimořádně náročné a často trvá i několik dní. „Na skládkách je velmi omezený pohyb zasahujících hasičů i jejich techniky z důvodu neznámého a pravděpodobně nestabilního terénu,“ vysvětlil mluvčí HZS Ústeckého kraje Milan Rudolf.
Česká inspekce životního prostředí v rámci akce zatím zahájila čtyři přestupková řízení a uložila tři pravomocné pokuty. Počty sankcí však, stejně jako u Hasičského záchranného sboru, zatím nejsou konečné. „Ve zbývajících případech probíhá dokončování kontrol a vyhodnocování konkrétních porušení zákonných požadavků,“ uvedla inspekce v tiskové zprávě.
Cílem je prevence
„Cílem této kontrolní akce nebylo primárně sankcionovat, ale přimět provozovatele, aby rizika omezili a zavedli účinná preventivní opatření,“ zdůraznil Vlček.
Požáry zařízení nakládajících s odpady patří dlouhodobě k nejnáročnějším typům zásahů hasičů. Mají negativní dopady na ovzduší, zdraví lidí i kvalitu podzemních vod.