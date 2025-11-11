Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči od noci zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Zasahuje přes dvacet jednotek. U požáru jsou záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika provozovatele skládky. Chemická laboratoř bude odebírat vzorky odpadní vody, sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus. Město Most vyzvalo občany, aby omezili větrání.

„Skládku rozhrabáváme těžkou technikou záchranného útvaru a proléváme vodou,“ uvedli hasiči na sociálních sítích. Požár zasáhl 400 metrů čtverečních. Z Jihlavy dorazilo pásové rypadlo, ze Zbirohu kolový nakladač, uvedli na síti X. Zasahující jednotky vytvořily čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody.

Hasiči dostali hlášení o požáru ve 3:39. Žádají veřejnost, aby omezila pohyb v okolí skládky a řidiči snížili rychlost kvůli zvýšenému počtu požární techniky.

Štěpka hořela na skládce také na konci října. Tehdy hasiči zásah ukončili po 24 hodinách. Do hašení se zapojilo 16 jednotek, k rozhrabávání několik metrů vysoké hromady štěpky hasiči využili bagr provozovatele skládky. Kvůli zajištění dostatku vody zřídili dálkovou dopravu vody a čerpací stanoviště.

