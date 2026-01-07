Ústavní soud odmítl stížnost vraha, který si odpykává 26 let za umučení muže


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24

Ústavní soud odmítl stížnost Pavla Jirečka odsouzeného k 26 letům vězení za umučení muže ve sklepě domu na Svitavsku. Jirečka argumentoval nedostatečně provedenými důkazy a bránil se také tvrzení soudů, že se smrtí oběti musel počítat. Ústavní soud s tím však nesouhlasí a stížnost odmítl. Vyplývá to z usnesení soudu, které má ČT k dispozici. Jirečka spolu s druhým odsouzeným Alexandrem Golubničenkem v létě 2022 několik dní mučili muže a jeho mrtvé tělo následně uvařili, kosti spálili a zbylé ostatky rozvezli.

„Ústavní soud nezjistil namítané porušení základních práv stěžovatele, proto dospěl k závěru, že jde o návrh zjevně neopodstatněný, a ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

Jirečka před Ústavním soudem namítal, že soudy v minulosti některé důkazy v jeho prospěch zcela opomněly. Nesouhlasil také se zjištěním soudů, že svou oběť držel se spolupachatelem ve sklepě tři až pět dní, podle něj to bylo maximálně 48 hodin. Argumentoval přitom také mimo jiné narozením štěňat, ke kterému mělo dojít údajně až po smrti oběti.

Podle soudních znalců trpí oba odsouzení disociální poruchou osobnosti a jejich resocializace je nepravděpodobná.

Se smrtí museli počítat

Odsouzený Jirečka se také před Ústavním soudem bránil tím, že se smrtí oběti nemohl počítat a že se dostatečně staral, aby nezemřela. „Poškozený byl stěžovatelem a zejména potom spoluobžalovaným pravidelně kontrolován. Při těchto kontrolách mu podávali stravu a pití, přičemž spoluobžalovaný s ním trávil více času, kdy si s ním povídal a podával mu na jeho žádost jako dlouholetému uživateli pervitin,“ uvedl Ústavní soud v usnesení Jirečkovu argumentaci.

„Poškozený si ve sklepě na nic nestěžoval, že to bral jako trest, přičemž při poslední kontrole poškozený omdlel,“ sdělil Jirečka soudu a dodal, že ihned po omdlení poskytl uvězněnému všechnu nezbytnou pomoc.

S tím však Ústavní soud nesouhlasil a v usnesení uvedl, že „vědomí takového možného následku jednoznačně vyplynulo z vyjádření spoluobžalovaného, který za celou dobu několikrát měl za to, že poškozený už zemře nebo je mrtvý. O vědomí možného smrtelného následku svědčí zcela jasně také společný způsob jednání stěžovatele a spoluobžalovaného vůči tělu i psychice poškozeného.“

Mučení bylo odplatou

Podle spisu se obžalovaní na vraždě muže umučením předem domluvili, mělo jít o odplatu za údajně ukradené drogy a další věci. Zavražděný muž dříve bydlel v domě v obci Pohodlí u Litomyšle, který byl trvalým bydlištěm Jirečka.

Pachatelé jej donutili na Břeclavsku nastoupit do auta, kterým ho odvezli do domu v Lubné, kde ho ve sklepě dvě až tři hodiny mučili, vyplývá z obžaloby. Podle ní pak bezvládné tělo převezli do Jirečkova domu v Pohodlí, kde oběť utýrali. Drželi ji tam několik dnů a muž zemřel nedlouho po podání léku Questax. Podle obžaloby mu lék podal spoluodsouzený Alexandr Golubničenko, aby muž usnul.

Soud poslal za zvlášť surovou vraždu dva muže na osmnáct a 26 let do vězení
Ilustrační foto

Výběr redakce

Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

09:28Aktualizovánopřed 1 mminutou
Bezpečnostní rada státu projednala muniční iniciativu

Bezpečnostní rada státu projednala muniční iniciativu

08:44Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ústavní soud odmítl stížnost vraha, který si odpykává 26 let za umučení muže

Ústavní soud odmítl stížnost vraha, který si odpykává 26 let za umučení muže

před 13 mminutami
Advokátka Suková se doznala ke zpronevěře peněz klientů

Advokátka Suková se doznala ke zpronevěře peněz klientů

před 29 mminutami
Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

03:06Aktualizovánopřed 36 mminutami
Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě

Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě

před 1 hhodinou
Rusko vyslalo ponorku k tankeru pronásledovanému Američany

Rusko vyslalo ponorku k tankeru pronásledovanému Američany

před 1 hhodinou
Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítá ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Debatu povedou i o nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Prezident chtěl také otevřít téma novoročního projevu předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD).
09:28Aktualizovánopřed 1 mminutou

Bezpečnostní rada státu projednala muniční iniciativu

Za účasti prezidenta Petra Pavla se poprvé v novém složení sešla Bezpečnostní rada státu (BRS). Probrala mimo jiné budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ruskem napadenou Ukrajinu. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) rada jednala i o protidronové ochraně.
08:44Aktualizovánopřed 2 mminutami

Ústavní soud odmítl stížnost vraha, který si odpykává 26 let za umučení muže

Ústavní soud odmítl stížnost Pavla Jirečka odsouzeného k 26 letům vězení za umučení muže ve sklepě domu na Svitavsku. Jirečka argumentoval nedostatečně provedenými důkazy a bránil se také tvrzení soudů, že se smrtí oběti musel počítat. Ústavní soud s tím však nesouhlasí a stížnost odmítl. Vyplývá to z usnesení soudu, které má ČT k dispozici. Jirečka spolu s druhým odsouzeným Alexandrem Golubničenkem v létě 2022 několik dní mučili muže a jeho mrtvé tělo následně uvařili, kosti spálili a zbylé ostatky rozvezli.
před 13 mminutami

Advokátka Suková se doznala ke zpronevěře peněz klientů

Advokátka Hana Suková se u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Hrozí jim až deset let vězení.
před 29 mminutami

Čelit dezinformacím je čím dál těžší. Finsko vyniká, český stratkom končí

Dezinformace mohou být účinnou zbraní hybridních válek. Lživé kampaně ovlivňují třeba i výsledky voleb. V boji proti falešným zprávám vyniká v Evropě Finsko. Země se posilováním mediální gramotnosti začala zabývat už před třiceti lety. Podle vedoucí redakce ČT edu Anny Kabelkové berou mediální výchovu jako klíčovou i učitelé v Česku. Podstatné je podle ní připravit pedagogům podporu. Boj proti dezinformacím je ale při prudkém rozvoji umělé inteligence stále nerovnější.
před 47 mminutami

Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z dotačního podvodu. Podle státního zástupce čerpal pro své firmy nezákonně covidové podpory a způsobil tím škodu téměř 570 tisíc korun. České televizi to řekl vedoucí českobudějovického státního zastupitelství Ivo Dvořák. V případě odsouzení hrozí Vrabelovi až pět let vězení.
před 1 hhodinou

Noc důstojnosti upozornila na potřebu komunitních služeb místo ústavní péče

V Praze, Brně a v další desítce měst se už počtvrté konala Noc důstojnosti. Připomíná tragický případ Doroty Šandorové, kterou před pěti lety udusil pečovatel sociální služby v domově pro lidi s postižením. Akce upozorňuje na porušování práv lidí s intelektovým postižením a zdůrazňuje nutnost rozvoje komunitních služeb namísto ústavní péče.
před 1 hhodinou

Hosté Událostí, komentářů řešili schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu činil loni 290,7 miliardy, uvedla v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle bývalého šéfa resortu Zbyňka Stanjury (ODS) je reálný deficit při zohlednění evropských fondů necelých 250 miliard. „Není legitimní začít měnit způsob prezentace a začít zpochybňovat to číslo, že to je ‚číslo paní Schillerové‘ – to je oficiální údaj,“ sdělil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) s tím, že i v minulosti se bilance státního rozpočtu uváděla tak jako nyní. Za hlavní problém rozpočtu považuje špatně naplánované příjmy a výdaje. Podle poslankyně Kovářové je dobrá zpráva, že schodek očištěný od příjmů a výdajů fondů EU by byl o 40 miliard nižší. „Celkově vláda čtyři roky hospodařila tak, že schodky dodržela, tentokrát se to nepodařilo,“ připustila.
před 2 hhodinami
Načítání...