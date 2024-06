Soud poslal za zvlášť surovou vraždu dva muže na osmnáct a 26 let do vězení

Pavel Jireček dostal za vraždu ve spolupachatelství 26 let vězení a Alexandr Golubničenko za stejný zločin osmnáct let vězení.

Obžalovaným hrozilo patnáct až dvacet let vězení, případně trest výjimečný. Státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhla za vraždu „zvlášť surovým a trýznivým způsobem“ pro Jirečka trest okolo třiceti let vězení a pro Golubničenka okolo pětadvaceti let odnětí svobody. Větší díl viny za týraní poškozeného podle obžaloby připadá na Jirečka.