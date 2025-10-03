Z Jiříkova na Bruntálsku v pátek odpoledne odjely poslední dva kamiony s nelegálně navezeným německým odpadem. Celá nelegální skládka, která vznikla loni v prosinci, je tím zlikvidována. Příští týden ještě experti odeberou vzorky vody a půdy, řekla starostka Barbora Šišková (Jiná volba). Německá policie v souvislosti s uložením odpadu na Bruntálsku obvinila dva lidi.
Z Jiříkova odjely poslední kamiony s německým odpadem, skládka je pryč
Velkou část odpadu z vysloužilých letadel a větrných elektráren kamiony odvezly v minulých týdnech. Na místě do nynějška zůstalo 33 velkoobjemových vaků s drcenými bateriemi a dalším elektrickým odpadem. „Pro tento materiál dopoledne přijely dva kamiony. Připravené palety jsme nechali naložit. Kolem 15:00 z obce odjely. Celá akce tak skončila. Areál je zcela vyčištěný,“ přiblížila starostka.
Příští týden podle ní do Jiříkova dorazí pracovníci vybrané laboratoře, kteří provedou odběry půdy a vody. Jejich cílem bude odhalit případné znečištění životního prostředí. Vzorky už na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě prý zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.
Areál na prodej
Areál, kde skládka vznikla, se podle Šiškové jeho majitelé dál snaží prodat. Obec o zakoupení zájem nemá. „Máme řadu jiných investic. Nemůžeme si s naším rozpočtem dovolit koupit areál, pro který nemáme využití,“ řekla. Jednu věc ale obec chystá, dodala: „Chceme změnit územní plán tak, aby zakazoval na území obce nakládat s odpadem.“
Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do tuzemska jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především právě případ Jiříkova na Bruntálsku.
Následovat by měla likvidace skládky v Horních Heršpicích nedaleko Brna. Podle odhadu jde dohromady bezmála o 500 tun odpadu, v Jiříkově bylo asi 170 tun.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do tuzemska skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé – 52letý jednatel Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v jednadvaceti případech.