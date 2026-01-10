Sněžení komplikuje dopravu, dálnici D1 zablokoval kamion

Sněžení po náročném pátku komplikuje i nadále dopravu na některých místech republiky. Například v Praze, na západě Čech či v Královéhradeckém kraji. Zpoždění tak mají zejména autobusy či některé vlaky. Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval kvůli kluzkému povrchu kamion, blokuje všechny tři jízdní pruhy, za ním se tvoří kolony.
Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval v sobotu ráno kvůli kluzkému povrchu kamion, blokoval všechny tři jízdní pruhy, později se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem. Tvoří se kolony. Na místo zamířil sypač, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
„Uvázl kamion, jedou tam sypači, ale jsou tam kolony, o nehodu nejde," řekla Suchánková. Komplikace jsou podle ní kvůli sněžení i na dalších místech, nehod od rána přibývá, zatím se obešly bez vážnějších následků. Od pátečních 06:30 do sobotních 6:30 bylo v regionu 224 nehod, uvedla mluvčí.
S výjimkou Příbramska sněží na celém území Středočeského kraje. V oblastech Kladno a Kutná Hora už mají silničáři v terénu všechny sypače, aktuálně je jich v celém kraji téměř 120. „V nejbližší době vyjedou sypače také na inertní úseky,“ řekla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová krátce po 09:00. Žádná silnice podle ní není uzavřená.
Zavátá výhybka zpožďovala vlaky v Praze
Kvůli zaváté výhybce ve stanici Praha-Vyšehrad jezdily od 7:21 hodin s dvaceti až třicetiminutovým zpožděním vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Na svých webech o tom informovaly pražský dopravní podnik a České dráhy. O dvě hodiny později se situace vrátila do normálu.
Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové jsou silnice v hlavním městě s opatrností sjízdné. V porovnání s pátkem, kdy v Praze intenzivně sněžilo, je situace zatím klidnější, provoz je navíc malý. Policie v sobotu podle Kropáčové evidovala většinou jen drobné nehody. Poslední vážnější se stala kolem 7:00, kdy na Strakonické ulici ve směru z Prahy sjelo osobní auto ze silnice k železniční trati spojující Smíchov s Radotínem. Zhruba půl hodiny kvůli tomu jezdily vlaky v úseku se sníženou rychlostí, řekla Kropáčová.
U dvacítky autobusových linek a trolejbusu číslo 58 by lidé v Praze měli dál počítat s možným zpožděním. Autobusy číslo 248 a 245 rovněž neobsluhují některé své zastávky, uvedl dopravní podnik s tím, že jeho upozornění na možná omezení v autobusové dopravě platí do odvolání.
Sněhové přeháňky na západě Čech
V Karlovarském a Plzeňském kraji v sobotu nad ránem opět mírně sněžilo. Hlavní tahy jsou sice chemicky ošetřené a sjízdné, na vedlejších silnicích a hlavně na horách může na silnicích sníh zůstávat, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Sněhové přeháňky se mají vyskytovat i během dne. Více sněhu má napadnout hlavně na jihu Plzeňského kraje.
V Karlovarském kraji jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření nebo se zbytky sněhu a vyjetými pruhy. I na horách, v okolí Božího Daru, jsou silnice s opatrností sjízdné. Na otevřených pláních se ale mohou vytvářet sněhové jazyky. Od pátečního večera napadlo několik centimetrů sypkého sněhu.
Sněhové přeháňky jsou i v Plzeňském kraji, přes který přechází několik vln srážkové oblačnosti. Hlavní tahy jsou ale ošetřené a s opatrností sjízdné bez omezení. Na Šumavě, v okolí Železné Rudy jsou ale silnice zasněžené.
Nehody v Královéhradeckém kraji
Sněžení v Královéhradeckém kraji v noci na sobotu a ráno komplikovalo na mnoha místech dopravu. Hasiči vyjížděli k řadě nehod, nejčastěji vytahovali zapadlá auta z příkopů. Většina nehod se obešla bez zranění, informovali na webu. Kvůli nehodě kamionu u obce Kocbeře na Trutnovsku byla uzavřena hlavní silnice I/37 mezi Jaroměří a Trutnovem. Ráno v kraji sněžilo nebo byly sněhové přeháňky a teploty se pohybovaly od minus deseti do minus tří stupňů Celsia.
„U obce Kocbeře havaroval nad ránem nákladní automobil, převrátil se mimo komunikaci do příkopu. Řidič vyvázl bez zranění. Zabezpečili jsme místo události. Vyproštění prováděla v ranních hodinách odborná firma, což si vyžádalo uzavírku silnice,“ uvedli hasiči.
V Královéhradeckém kraji jsou silnice po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh zůstává i na hlavních tazích a dálnicích. Silnice mohou namrzat. Na horských silnicích je uježděná vrstva sněhu, mohou se tvořit sněhové jazyky, vyplynulo z informací silničářů a meteorologů.
Na dálnicích, hlavních silničních tazích a vedlejšcích silnicích v nížinách ráno zůstával po chemickém ošetření rozbředlý sníh. Zvláště opatrní by měli být řidiči v Krkonoších a Orlických horách, kde byla ráno na horských silnicích udržovaných pluhováním a inertním posypem uježděná vrstva sněhu do patnácti centimetrů.
Lavinové nebezpečí v Krkonoších v sobotu kleslo na první, nejmírnější stupeň z pětidílné stupnice. Na hřebenech Krkonoš je 30 až 70 centimetru sněhu, více ho je na závětrných svazích, informovala ráno na webu Horská služba (HS) Krkonoše. První stupeň lavinového nebezpečí platí také v polské části Krkonoš.