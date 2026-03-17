Ministerstvo rozdělilo odbor pro sankce, kybernetický prostor a odolnost

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) rozdělilo na dvě části odbor pro sankce, kybernetický prostor a odolnost. Oddělení kybernetické diplomacie nyní nově působí pod odborem bezpečnostní politiky a oddělení sankční politiky pod odborem společné zahraniční a bezpečnostní politiky, uvedl v úterý mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő. Seznam Zprávy ve stejný den napsaly, že odbor, který se věnoval sankcím, od března zanikl a úředníci se svou agendou byli přeřazeni jinam.
„Tato systémová změna má za cíl lepší provázání sankčních agend s klíčovými odbory ministerstva,“ tvrdí mluvčí resortu. „Důkazem pokračujícího úsilí českého MZV v této oblasti je například nedávné zařazení subjektu financujícího teroristickou organizaci Hizballáh na sankční seznam,“ dodal.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) loni v prosinci prohlásil, že na ministerstvu se počet zaměstnanců sníží o devětadvacet. V lednu pak úřad zveřejnil nové organizační schéma, přičemž do čela tří sekcí nastoupili noví vrchní ředitelé. Původně šest sekcí se zároveň přetvořilo na pět.
V únoru pak server iROZHLAS.cz napsal, že bývalá šéfka bezpečnostní a multilaterální sekce Veronika Stromšíková bude pokračovat v Černínském paláci jako zmocněnkyně pro obranu a bezpečnost.