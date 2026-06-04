Soud pravomocně rehabilitoval disidenta a exministra Rumla


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pražský městský soud rozhodl o rehabilitaci disidenta a někdejšího ministra vnitra Jana Rumla. Bývalý politik strávil na počátku 80. let přes deset měsíců ve vyšetřovací vazbě kvůli organizování kurýrní kamionové pošty mezi Prahou a londýnským nakladatelstvím Palach Press. Policie ho obvinila z podvracení republiky. Již v roce 1979 ho také zadržela s tím, že je podezřelý z teroru. V cele zůstal několik dní. V obou případech postupovali policisté podle soudu nezákonně.

„Návrhy na soudní rehabilitaci jsou zcela důvodné,“ sdělil v odůvodnění předseda senátu Václav Kvapil. Policisté Rumla podle něj nezákonně omezovali na svobodě. S rozhodnutím rehabilitovat disidenta souhlasil i státní zástupce Ondřej Šťastný, který ocenil odvážné předlistopadové občanské působení někdejšího politika. Nikdo si tedy proti verdiktu nepodal stížnost. Je pravomocný.

„Pan Ruml byl nekonformní vůči tehdejšímu režimu, a proto byl opakovaně šikanován,“ řekl po skončení jednání novinářům jeho právní zástupce Lubomír Müller. Bývalý ministr vnitra u jednání nebyl, zúčastnila se ho pouze jeho manželka. „Je to zásadní morální satisfakce,“ dodal právník. Jeho klient dostane podle něj také finanční odškodnění ve výši 83 korun za každý den věznění. Částka nebyla podle Müllera od roku 1990 valorizována.

Tajemství svobody tkví v ochotě k oběti, říká exministr Ruml
Jan Ruml v OVM

Rumla zadržela policie podle právního zástupce krátkodobě ještě několikrát, v těchto případech se již jeho rehabilitací zabýval Obvodní soud pro Prahu 1. Soudy se podle něj dostávají k případům až nyní, protože se teprve nedávno objevily v Archivu bezpečnostních složek potřebné dokumenty.

Ruml podepsal Chartu 77 a v roce 1979 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 90. letech byl ministrem vnitra za ODS. Později založil Unii svobody a stal se jejím předsedou. Za tuto stranu působil jako senátor.

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