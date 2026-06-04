Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu sdělil, že místo kritizovaného návrhu zákona o veřejnoprávních médiích chce změnu financování zavést skrze zákon o rozpočtu. „Naše vláda nabízela změny formou nového zákona a chtěli jsme vylepšit některé věci, ale není na tom zájem. Proto se změní pouze financování. Nepůjdeme do boje s větrnými mlýny. Ve státním rozpočtu na příští rok se vyhradí částka a ta se převede pod ministerstvo kultury,“ řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). „Pro debatu o veřejnoprávních médiích nemůže být paskvilní podklad. Návrh zákona byl fiasko. Největší jeho kritici přitom byli z řad vládní koalice. (...) Vláda zatím žádné návrhy na změny financování nezveřejnila. Překopání dosavadního systému přináší riziko politického vlivu,“ míní bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). Diskuzi v Událostech, komentářích moderovala Tereza Řezníčková.
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Průměrná mzda v prvním čtvrtletí překročila 50 tisíc
Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace, která činila 1,6 procenta, vzrostla mzda reálně o 6,4 procenta, vyplývá z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
VideoHosté Událostí, komentářů probrali financování veřejnoprávních médií
Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu sdělil, že místo kritizovaného návrhu zákona o veřejnoprávních médiích chce změnu financování zavést skrze zákon o rozpočtu. „Naše vláda nabízela změny formou nového zákona a chtěli jsme vylepšit některé věci, ale není na tom zájem. Proto se změní pouze financování. Nepůjdeme do boje s větrnými mlýny. Ve státním rozpočtu na příští rok se vyhradí částka a ta se převede pod ministerstvo kultury,“ řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). „Pro debatu o veřejnoprávních médiích nemůže být paskvilní podklad. Návrh zákona byl fiasko. Největší jeho kritici přitom byli z řad vládní koalice. (...) Vláda zatím žádné návrhy na změny financování nezveřejnila. Překopání dosavadního systému přináší riziko politického vlivu,“ míní bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). Diskuzi v Událostech, komentářích moderovala Tereza Řezníčková.
V závěru týdne se vystřídá deštivé i slunečné počasí
V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přeháňky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během čtvrtečního odpoledne, večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽivěPoslanci mají na programu pravidelné interpelace
Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat, nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání dolní komory jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády.
Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh na znovuzavedení EET
Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Má začít fungovat od příštího roku. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Předloha odolala návrhům na zamítnutí i vrácení předkladatelům, které vznesli poslanci TOP 09 a ODS. Poslanci se následně potřetí vrátili ke druhému kolu debaty o koaliční novele stavebního zákona. Jednání o tomto bodě bylo následně přerušeno do čtvrtečních ranních hodin.
Změnám se nejde vyhnout, ale potřebujete stabilitu, říká šéfka finských veřejnoprávních médií
Veřejnoprávní média musí mít podle generální ředitelky finských veřejnoprávních médií Marit af Björkesten finanční i obsahovou nezávislost. Řekla to na konferenci Digimedia s tím, že jsou tato média důležitá pro rozvoj společnosti. Právě budoucnost financování veřejnoprávních médií byla jedním z hlavních témat dopoledního bloku konference. Exkluzivní rozhovor s generální ředitelkou finské veřejnoprávní společnosti Yle v Událostech, komentářích vedla Tereza Řezníčková.
Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty
Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura, stíhání je ale aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
Ministerstvo navrhne zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun, řekl Babiš
Ministerstvo zdravotnictví bude navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Na konferenci Zkrácené úvazky a příležitosti v nich schované?, kterou ve středu pořádal Úřad vlády, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že navýšení pomůže zvládnout současné výzvy a vyřeší „díru způsobenou deficitními úhradovými vyhláškami z posledních let“.
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