Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec (KNL) schválili sloučení s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa. K 1. lednu 2026 tak vznikne zdravotnické zařízení s více než 1600 lůžky a 4700 zaměstnanci. Bude patřit k desítce největších nemocnic v Česku. Českolipská nemocnice spojením zanikne a její majetek přejde na KNL. Informoval o tom hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který na valné hromadě zastupoval Liberecký kraj jako majoritního akcionáře.

Od Nového roku vznikne v Libereckém kraji zdravotnické zařízení s devítimiliardovým obratem. Nemocnice budou mít společné vedení a účetnictví, sjednotí se také například nákup. Na propojení dalších oblastí se bude postupně pracovat, celá fúze by měla být dokončena do tří let.

Spojení obou nemocnic nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), protože oba subjekty kontroluje kraj. Základní kapitál Krajské nemocnice Liberec se vložením českolipské nemocnice zvýší téměř o 155 milionů korun a překročí 1,2 miliardy korun.

Kraj si slibuje úspory a lepší efektivitu služeb

Liberecký kraj si od fúze slibuje ekonomické úspory. Větší zařízení bude mít silnější pozici při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Podle generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše tuzemské zdravotnictví prožívá krizi a vzhledem k úhradové vyhlášce hrozí českolipské nemocnici, že by v příštích letech mohla hospodařit se ztrátou. Pro KNL nejde o první fúzi – už v roce 2014 se spojila s nemocnicí v Turnově a v roce 2018 s nemocnicí ve Frýdlantu. „Obě jsou dnes v dobré kondici a nemusíme na ně doplácet,“ dodal Lukáš, který je pověřen řízením sloučené nemocnice.

Cílem fúze je zvýšení kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb v Libereckém kraji a zajištění jejich širší dostupnosti pro obyvatele regionu. Záměr je v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje zdravotní péče v kraji, která směřuje k optimalizaci zdravotnické sítě, zlepšení koordinace mezi poskytovateli péče a zajištění udržitelného financování systému. Spojení nemocnic má zajistit zlepšení péče o pacienty na Českolipsku a stabilizaci personálu v tamní nemocnici, ale také zastavit odliv pacientů za specializovanou péčí do sousedních regionů.

Ilustrační foto

Sníží se akciové podíly měst

Vložením českolipské nemocnice zvýší Liberecký kraj, který je jejím jediným vlastníkem, svůj akciový podíl v KNL na 75,69 procenta. Sníží se tím ale akciové podíly měst – Liberec bude držet 12,94 procenta akcií, Turnov 8,20 procenta a Frýdlant 3,17 procenta. Už v první polovině příštího roku by se měla uskutečnit výběrová řízení na funkce v představenstvu, nové vedení nemocnice bude mít pětileté funkční období.

KNL je s 1151 lůžky a bezmála 3700 zaměstnanci největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, zahrnuje i nemocnice v Turnově a Frýdlantu. Loni tam bylo hospitalizováno téměř 49 tisíc pacientů, dalších více než 480 tisíc jich prošlo ambulancemi a lékaři provedli 21 800 operací. Českolipská nemocnice je s 470 lůžky a zhruba 900 zaměstnanci druhým největším zdravotnickým zařízením v kraji. Loni tam bylo hospitalizováno přibližně 14 400 pacientů, dalších 230 tisíc ošetřili lékaři ambulantně a provedli téměř 3900 zákroků.

