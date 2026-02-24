Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

Právě se stalo
Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých Radiokomunikací (ČRa). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá za mobiliář, vybavení a další příslušenství. Peníze má kraj připravené z loňského roku, zadlužovat se kvůli tomu nemusí. I když měli v minulosti k odkupu budovy výhrady někteří zastupitelé opozičního ANO, hlasovali pro všichni přítomní.

České Radiokomunikace vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Ještěd nabídly ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá.

Ve středu podepíše hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) kupní smlouvu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje rekonstrukci, náklady se předběžně odhadují na čtyři sta milionů korun. Ještě v březnu chce proto kraj vypsat veřejnou soutěž na projektovou přípravu, v rozpočtu je na to připraveno patnáct milionů korun. Projekt chce mít kraj hotový do konce příštího roku, o možnostech financování hodlá jednat s vládou.

Vysílač a hotel Ještěd

Dvě dekády snah o prodej

Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také městu, které však odkoupení budovy odmítlo.

O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených sto milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).

Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.

Liberečtí zastupitelé vybrali podobu nové lanovky na Ještěd
Prezentace vizualizace nové podoby lanovky na Ještěd

