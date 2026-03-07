Zbrojařská firma chce v Ralsku výcvikové centrum. Část místních se projektu obává


Zbrojařská společnost DSS, zapojená do muniční iniciativy, plánuje v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku vybudovat výcvikové centrum pro policii, armádu a NATO. Někteří místní obyvatelé se ale obávají, že by v areálu mohl vzniknout také muniční sklad. Radnice projekt obhajuje jako výhodný.

Společnost DSS (Defense Shooting Solutions), která vyrábí lehké kulomety a útočné pušky a účastní se muniční iniciativy, chce v Ralsku vybudovat výcvikové centrum. Od místní radnice odkoupila pozemky v průmyslové zóně zhruba za dvacet milionů korun.

„Je to velmi výhodné, protože pozemky byly prodány za cenu vyšší, než je cena obvyklá. Proto město projektu dalo zelenou,“ vysvětlil místostarosta Ralska Jaroslav Hanka (ODS).

Část obyvatel má obavy

Část místních obyvatel má ale z projektu obavy. Podle nich by v areálu mohl kromě výcvikového centra vzniknout také muniční sklad. Někteří z nich však nechtějí vystupovat před kamerou. Podle nich by tím šli proti starostovi a obávají se dopadů na práci nebo bydlení. „Mají obavy z toho, že tam nebude jen výcvikové středisko, ale i sklad munice,“ uvedl novinář webu Náš Liberec Jaroslav Tauchman.

Výcvikové centrum společnosti DSS má vzniknout mezi průmyslovou zónou v Ralsku a oborou Židlov. Podle zaměstnanců průmyslové zóny tam už nejméně dva roky probíhají zemní práce a jezdí tam velké množství nákladních vozů převážejících zeminu. „Myslím si, že by to mělo být hotové. Nevím to přesně, ale bavíme se v řádu měsíců,“ řekl starosta.

V Ralsku půjde k zemi dalších jedenáct budov v bývalém vojenském areálu
Vybydlená vojenská budova

Hygienici zatím oficiální žádost nedostali

Podobný projekt by ale museli posoudit hygienici. Ti o něm zatím vědí pouze neoficiálně. „Zatím od firmy nemáme žádné oficiální podání. Nicméně vzhledem k povaze projektu budeme určitě vyžadovat hlukovou studii,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.

Pokračování muniční iniciativy podporuje 62 procent Čechů, zjistil Kantar
Ukrajinský voják se připravuje k palbě z houfnice

Společnost na písemné dotazy České televize nereagovala. Vyjádření odmítl také odpovědný zástupce projektu v Ralsku Josef Rot, který je i obchodním ředitelem firmy. „V daném prostoru je připravován výcvikový areál pro účely výcviku ozbrojených složek České republiky. Další informace nemohu sdělovat s ohledem na jejich vyhrazený charakter,“ uvedl pro web Náš Liberec Rot.

Nejde přitom o první projekt zbrojařské firmy, který vyvolal nesouhlas části veřejnosti. Loni v srpnu společnost koupila bývalý zemědělský objekt v pražských Cholupicích, kde chce vyrábět součástky do kulometů. Proti záměru se postavili někteří obyvatelé i vedení městské části Praha 12.

Vědci z Liberce vyvinuli zubní nanonit ke snížení rizika parodontózy

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým vědců Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s lékaři a odborníky z několika českých institucí. Nový typ zubní nitě je na světě unikátem, obsahuje živé probiotické kultury, které mají pomáhat potlačovat bakterie spojené se záněty dásní, a mohou tak přispět k prevenci parodontitidy.
před 21 hhodinami

Policie kvůli pádu lanovky na Ještěd navrhla obžalovat tři lidi a firmu

Policie ukončila vyšetřování pádu lanovky na Ještěd. Navrhla obžalovat tři lidi a jednu právnickou osobu z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, řekl náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Všem obviněným hrozí trest od tří do deseti let vězení. Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021, při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. České dráhy (ČD), které lanovku dřív vlastnily, s obviněním nesouhlasí a jsou připraveny se proti němu bránit, zopakoval mluvčí ČD Petr Šťáhlavský dřívější vyjádření dopravce.
3. 3. 2026Aktualizováno3. 3. 2026

Obce raději kupují zchátralé nemovitosti, obávají se vzniku problémových ubytoven

Města a obce vykupují nemovitosti, aby zabránily jejich přeměně na soukromé sociální ubytovny. Za pořízení a následné rekonstrukce tak vydávají desítky milionů korun. Často jde o hotely, ale odkupují také budovy pošty nebo bývalé obchodní domy.
28. 2. 2026

Soud přiřkl mobiliář zámku Hrubý Rohozec dědičce rodu Walderode

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kammerlanderové, dědičce rodu Walderode. Rozhodl o tom okresní soud v Semilech, verdikt zatím není pravomocný. Vdova po Karlovi des Fours Walderode by měla získat zhruba pět tisíc položek, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny. Vydání dalších několika set předmětů soud zamítl, protože se je nepodařilo dohledat. Národní památkový ústav (NPÚ) už uvedl, že se proti rozhodnutí soudu nebude odvolávat. Očekává, že se s dědičkou rodu dohodne.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026

Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých Radiokomunikací (ČRa). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá za mobiliář, vybavení a další příslušenství. Peníze má kraj připravené z loňského roku, zadlužovat se kvůli tomu nemusí. I když měli v minulosti k odkupu budovy výhrady někteří zastupitelé opozičního ANO, hlasovali pro všichni přítomní. Liberecký kraj chce rekonstrukci hotelu a vysílače spojit s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou představila liberecká radnice.
24. 2. 2026Aktualizováno24. 2. 2026

Soud osvobodil tři dozorce z Rýnovic obviněné z napadení vězně

Okresní soud v Jablonci nad Nisou zprostil žaloby tři dozorce z rýnovické věznice. Obžalobě čelili kvůli napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak bylo uvedeno v obžalobě. V případě jednoho z nich, Davida Halamy, je rozhodnutí pravomocné. Případ je jedním ze šesti v rozsáhlé kauze, v níž bylo obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic.
24. 2. 2026

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026
