Zbrojařská firma chce v Ralsku výcvikové centrum. Část místních se projektu obává

Zbrojařská společnost DSS, zapojená do muniční iniciativy, plánuje v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku vybudovat výcvikové centrum pro policii, armádu a NATO. Někteří místní obyvatelé se ale obávají, že by v areálu mohl vzniknout také muniční sklad. Radnice projekt obhajuje jako výhodný.
Společnost DSS (Defense Shooting Solutions), která vyrábí lehké kulomety a útočné pušky a účastní se muniční iniciativy, chce v Ralsku vybudovat výcvikové centrum. Od místní radnice odkoupila pozemky v průmyslové zóně zhruba za dvacet milionů korun.
„Je to velmi výhodné, protože pozemky byly prodány za cenu vyšší, než je cena obvyklá. Proto město projektu dalo zelenou,“ vysvětlil místostarosta Ralska Jaroslav Hanka (ODS).
Část obyvatel má obavy
Část místních obyvatel má ale z projektu obavy. Podle nich by v areálu mohl kromě výcvikového centra vzniknout také muniční sklad. Někteří z nich však nechtějí vystupovat před kamerou. Podle nich by tím šli proti starostovi a obávají se dopadů na práci nebo bydlení. „Mají obavy z toho, že tam nebude jen výcvikové středisko, ale i sklad munice,“ uvedl novinář webu Náš Liberec Jaroslav Tauchman.
Výcvikové centrum společnosti DSS má vzniknout mezi průmyslovou zónou v Ralsku a oborou Židlov. Podle zaměstnanců průmyslové zóny tam už nejméně dva roky probíhají zemní práce a jezdí tam velké množství nákladních vozů převážejících zeminu. „Myslím si, že by to mělo být hotové. Nevím to přesně, ale bavíme se v řádu měsíců,“ řekl starosta.
Hygienici zatím oficiální žádost nedostali
Podobný projekt by ale museli posoudit hygienici. Ti o něm zatím vědí pouze neoficiálně. „Zatím od firmy nemáme žádné oficiální podání. Nicméně vzhledem k povaze projektu budeme určitě vyžadovat hlukovou studii,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
Společnost na písemné dotazy České televize nereagovala. Vyjádření odmítl také odpovědný zástupce projektu v Ralsku Josef Rot, který je i obchodním ředitelem firmy. „V daném prostoru je připravován výcvikový areál pro účely výcviku ozbrojených složek České republiky. Další informace nemohu sdělovat s ohledem na jejich vyhrazený charakter,“ uvedl pro web Náš Liberec Rot.
Nejde přitom o první projekt zbrojařské firmy, který vyvolal nesouhlas části veřejnosti. Loni v srpnu společnost koupila bývalý zemědělský objekt v pražských Cholupicích, kde chce vyrábět součástky do kulometů. Proti záměru se postavili někteří obyvatelé i vedení městské části Praha 12.