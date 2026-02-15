Pokračování muniční iniciativy podporuje 62 procent Čechů, zjistil Kantar

Pokračování české muniční iniciativy, která zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu napadenou Ruskem, podporuje 62 procent lidí v Česku, naopak proti je 35 procent, zjistila v lednovém průzkumu pro ČT agentura Kantar CZ. Premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové vládní koalice původně plánovali iniciativu zrušit, nakonec do ní ale Česko pouze přestane přispívat penězi.
Pro pokračování iniciativy je rozhodně 33 procent a spíše 29 procent lidí v Česku. Proti je rozhodně 17 procent a spíše 18 procent. Tři procenta z 1200 dotázaných v průzkumu, který se odehrál mezi 12. a 30. lednem, tvoří lidé, kteří se nevyjádřili nebo nevěděli, jak odpovědět.
„Častěji by s tím souhlasili muži, vysokoškoláci a také podstatně více voliči opozičních stran, tam je ta shoda téměř stoprocentní,“ řekl o pokračování iniciativy analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Z voličů vládních stran by podle něj souhlasily s pokračováním muniční iniciativy dvě třetiny Motoristů, u ANO polovina a u SPD pětina.
Díky české muniční iniciativě Ukrajina získává velkorážní munici. Česko ji pro napadenou zemi obstarává na zahraničních trzích. Prezident Petr Pavel v polovině ledna řekl, že iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu. V sobotu mu za to na Mnichovské bezpečnostní konferenci znovu poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
S návrhem nakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu mimo členské státy Evropské unie přišel předloni v únoru tehdejší český premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU. První zásilka munice dorazila na Ukrajinu v létě 2024. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Kyjev dostal 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.
Podle bývalého ministra zahraničí a současného poslance Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.
