Pokračování muniční iniciativy podporuje 62 procent Čechů, zjistil Kantar


Zdroj: ČTK, ČT24

Pokračování české muniční iniciativy, která zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu napadenou Ruskem, podporuje 62 procent lidí v Česku, naopak proti je 35 procent, zjistila v lednovém průzkumu pro ČT agentura Kantar CZ. Premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové vládní koalice původně plánovali iniciativu zrušit, nakonec do ní ale Česko pouze přestane přispívat penězi.

Pro pokračování iniciativy je rozhodně 33 procent a spíše 29 procent lidí v Česku. Proti je rozhodně 17 procent a spíše 18 procent. Tři procenta z 1200 dotázaných v průzkumu, který se odehrál mezi 12. a 30. lednem, tvoří lidé, kteří se nevyjádřili nebo nevěděli, jak odpovědět.

„Častěji by s tím souhlasili muži, vysokoškoláci a také podstatně více voliči opozičních stran, tam je ta shoda téměř stoprocentní,“ řekl o pokračování iniciativy analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Z voličů vládních stran by podle něj souhlasily s pokračováním muniční iniciativy dvě třetiny Motoristů, u ANO polovina a u SPD pětina.

Díky české muniční iniciativě Ukrajina získává velkorážní munici. Česko ji pro napadenou zemi obstarává na zahraničních trzích. Prezident Petr Pavel v polovině ledna řekl, že iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu. V sobotu mu za to na Mnichovské bezpečnostní konferenci znovu poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinská samohybná houfnice Bohdana v Doněcké oblasti v dubnu 2025

S návrhem nakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu mimo členské státy Evropské unie přišel předloni v únoru tehdejší český premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU. První zásilka munice dorazila na Ukrajinu v létě 2024. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Kyjev dostal 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.

Podle bývalého ministra zahraničí a současného poslance Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.

Vliv NERV na vládu je omezený, shodli se hosté Otázek Václava Moravce

Kabinet Andreje Babiše (ANO) v týdnu rozhodl o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta přitom může pozitivně ovlivňovat konání vlád, shodli se ekonom Miroslav Singer a sociolog Daniel Prokop, kteří v NERV v minulosti působili. Zejména Singer ale vidí v existenci této rady spíše „marketingové cvičení“ politiků. Oceňuje, že se „jeho“ NERV podařilo zabránit plošnému zavření průmyslu během pandemie. Myslet si ale, že nějaká vláda použije návrhy reforem, je podle Singera naivní. Prokop vidí fungování NERV pozitivněji. Podle něj může doplnit analytický aparát státních úřadů a poskytnout jim nezbytné kalkulace. Poslední NERV zanechal podle Prokopa užitečné návrhy, které by mohla využít i Babišova vláda. Prokop zmínil například reformu zdravotní prevence, rozpočtového určení daní nebo důchodů. I on však vidí roli rady spíš jako „inspiraci“.
před 1 mminutou

Pokračování muniční iniciativy podporuje 62 procent Čechů, zjistil Kantar

Pokračování české muniční iniciativy, která zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu napadenou Ruskem, podporuje 62 procent lidí v Česku, naopak proti je 35 procent, zjistila v lednovém průzkumu pro ČT agentura Kantar CZ. Premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové vládní koalice původně plánovali iniciativu zrušit, nakonec do ní ale Česko pouze přestane přispívat penězi.
před 1 hhodinou

Macinkovo vystoupení v Mnichově kritizuje opozice. Ministra hájí Okamura i Turek

Sobotní debatu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o demokratičnosti Evropské unie s jeho polským protějškem Radoslawem Sikorským na Mnichovské bezpečnostní konferenci označili zástupci opozice za ostudu a trapas. V debatě se Macinka střetl také s bývalou šéfkou americké diplomacie Hillary Clintonovou. Za českého ministra se postavili šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura a čestný prezident Motoristů Filip Turek.
před 1 hhodinou

Zemřela Zuzana Marešová, poslední „Wintonovo dítě“ v Česku

Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi. V Česku byla posledním žijícím dítětem, které Winton tímto způsobem zachránil, poznamenali zástupci projektu Paměť národa.
před 4 hhodinami

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
09:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Zájem o studium japonštiny v Česku sílí, přes kulturu láká hlavně mladé

V Česku roste zájem o studium japonštiny – podle oslovených jazykových škol je nejpopulárnější ze všech nabízených asijských jazyků. Pro velký zájem otevřely některé školy i kurzy navíc. Nejvíce vyhledávají japonštinu lidé do třiceti let. Dotazované školy uvádějí, že zájem sílí díky popkultuře, anime a turismu. ČT oslovila šest různých jazykových škol, které nabízejí běžné cizí jazyky, jako je angličtina a němčina, ale například i ty asijské.
před 6 hhodinami

AI pomáhá ve zdravotnictví, ministerstvo připraví pravidla

Umělou inteligenci (AI) využívá čím dál víc nemocnic a ambulancí. Tato technologie dokáže zkrátit délku vyšetření i čekací lhůtu na něj. Zatím ale chybí pravidla pro její využívání, ministerstvo zdravotnictví se to proto teď chystá napravit. Úřad také chce, aby zdravotní pojišťovny hradily technologie spjaté s AI.
před 9 hhodinami

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
