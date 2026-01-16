Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval

Česká muniční iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu, řekl prezident Petr Pavel po pátečním setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Ten ocenil, že bude projekt pokračovat i za nové vládní koalice. Hlavy státu hovořily také o stavu mírových jednání či situaci v ukrajinské energetice, která se potýká s problémy v důsledku ruských útoků.
„Iniciativa poskytuje přes 50 procent velkorážní munice pro ukrajinské ozbrojené síly. Jsem rád, že s novou vládou v České republice bude iniciativa pokračovat,“ prohlásil Pavel s tím, že iniciativa bude v letošním roce schopná zajistit stejné množství munice jako loni.
Podle Zelenského se s Pavlem bavili o tom, že iniciativa funguje efektivně a je pro Ukrajinu důležitá. Ukrajinský prezident poděkoval i za veškerou další politickou, ekonomickou a humanitární podporu jakož i pozornost, kterou Česko věnuje Ukrajině.
Zároveň v pátek ukrajinský prezident také zveřejnil video, na kterém vítá Pavla v Kyjevě a společně pokládají věnce k památníku padlých obránců Ukrajiny.
Premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé nové vládní koalice původně slibovali muniční iniciativu zrušit. Nakonec do ní ale tuzemsko pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro napadenou zemi, bude jako taková pokračovat.
Obrana před ruskými vzdušnými útoky
Zelenskyj po setkání s Pavlem také vyjádřil naději, že předchozí dohody mezi Prahou a Kyjevem pomohou s nejnaléhavějším úkolem, kterým je obrana před ruskými vzdušnými údery. Vyzval rovněž tuzemské firmy, aby dále rozšířily spolupráci s těmi ukrajinskými v oblasti dělostřelectva a dronů.
Pavel v souvislosti s ruskými útoky na ukrajinskou energetiku podotkl, že Česko může poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům, prostředky včasného varování a také generátory pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Moskva v posledních týdnech zintenzivnila své útoky na ukrajinskou energetickou soustavu, což mělo za následek i několikadenní výpadky elektřiny v Kyjevě a dalších ukrajinských městech.
Oba prezidenti se shodli na tom, že Moskva nejeví známky ochoty k jednáním o ukončení války proti sousední zemi.