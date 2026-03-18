USA uvolní pravidla lodní přepravy a obnoví obchod s venezuelskou ropou

Americký prezident Donald Trump na šedesát dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem, informoval Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.
Trumpova administrativa se chystá uvolnit námořní dopravu dočasným pozastavením požadavků „Jonesova zákona“ z roku 1920, píše agentura AP. Ten vyžaduje, aby zboží přepravované mezi americkými přístavy bylo transportováno na lodích plujících pod americkou vlajkou.
Jonesův zákon má za cíl chránit americký námořní sektor. V průběhu let však čelil kritice za zpomalování dodávek zboží, včetně kritické pomoci v době krize. Často je také obviňován z toho, že způsobuje zejména zdražování benzinu, připomněla AP.
Venezuelská ropa znovu poteče
Spojené státy vydaly všeobecnou licenci, která povoluje určité obchody s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA, oznámilo dle Reuters ve středu americké ministerstvo financí.
Zrušení sankcí, které prezident Donald Trump uvalil na PDVSA v roce 2019 během svého prvního funkčního období, představuje nejnovější krok americké administrativy směřující k uvolnění opatření vůči Venezuele poté, co americké síly v lednu zadržely venezuelského vůdce Nicoláse Madura.
Dopad tohoto kroku nebyl okamžitě jasný, protože prodej venezuelské ropy nyní spravují Spojené státy, přičemž výnosy jsou ukládány na účty kontrolované USA a poté rozdělovány prozatímní venezuelské vládě.
Trump se snaží přimět energetické společnosti, aby investovaly sto miliard dolarů do zchátralého venezuelského ropného průmyslu, který trpí dlouholetým zanedbáváním, korupcí a sankcemi USA.
Obě středeční rozhodnutí jsou podle AP dalším důkazem tlaku, jemuž Trumpova administrativa čelí kvůli zdražujícím pohonným hmotám v důsledku americko-izraelské války proti Íránu. Republikánský prezident voličům mimo jiné sliboval snižování cen benzinu i nafty, jejichž zdražení by jeho strana mohla zaplatit ztrátou voličů před listopadovými kongresovými volbami.