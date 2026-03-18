USA uvolní pravidla lodní přepravy a obnoví obchod s venezuelskou ropou


18. 3. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK, AP, Reuters

Americký prezident Donald Trump na šedesát dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem, informoval Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.

Trumpova administrativa se chystá uvolnit námořní dopravu dočasným pozastavením požadavků „Jonesova zákona“ z roku 1920, píše agentura AP. Ten vyžaduje, aby zboží přepravované mezi americkými přístavy bylo transportováno na lodích plujících pod americkou vlajkou.

Jonesův zákon má za cíl chránit americký námořní sektor. V průběhu let však čelil kritice za zpomalování dodávek zboží, včetně kritické pomoci v době krize. Často je také obviňován z toho, že způsobuje zejména zdražování benzinu, připomněla AP.

Venezuelská ropa znovu poteče

Spojené státy vydaly všeobecnou licenci, která povoluje určité obchody s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA, oznámilo dle Reuters ve středu americké ministerstvo financí.

Zrušení sankcí, které prezident Donald Trump uvalil na PDVSA v roce 2019 během svého prvního funkčního období, představuje nejnovější krok americké administrativy směřující k uvolnění opatření vůči Venezuele poté, co americké síly v lednu zadržely venezuelského vůdce Nicoláse Madura.

Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

Dopad tohoto kroku nebyl okamžitě jasný, protože prodej venezuelské ropy nyní spravují Spojené státy, přičemž výnosy jsou ukládány na účty kontrolované USA a poté rozdělovány prozatímní venezuelské vládě.

Trump se snaží přimět energetické společnosti, aby investovaly sto miliard dolarů do zchátralého venezuelského ropného průmyslu, který trpí dlouholetým zanedbáváním, korupcí a sankcemi USA.

Obě středeční rozhodnutí jsou podle AP dalším důkazem tlaku, jemuž Trumpova administrativa čelí kvůli zdražujícím pohonným hmotám v důsledku americko-izraelské války proti Íránu. Republikánský prezident voličům mimo jiné sliboval snižování cen benzinu i nafty, jejichž zdražení by jeho strana mohla zaplatit ztrátou voličů před listopadovými kongresovými volbami.

Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce
Pohled na venezuelské Národní shromáždění, snímek z roku 2024

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty, cizinci budou platit více

Slovenská vláda ve středu nařídila na třicet dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousko a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se tak stane ve čtvrtek.
17:27Aktualizovánopřed 8 mminutami

16:39Aktualizovánopřed 30 mminutami

Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko bude nyní posuzovat skupina expertů firem Transpetrol a Mero, uvedla Saková. Pracovní skupina má podle Havlíčka čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
12:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než sto eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Návrh ve středu v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 28. režim je nový právní rámec, díky kterému budou moci start-upy a rychle rostoucí firmy podnikat napříč EU podle jednotných pravidel.
12:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoAI a válka s Íránem zdražují elektroniku. Na víc vyjdou počítače či mobily

Situace kolem války na Blízkém východě se kromě cen energií a komodit negativně dotýká i elektroniky. Znamená to například dražší počítače nebo mobilní telefony, řekl pro ČT Vladimír Janíček z elektrotechnické fakulty ČVUT. Už před několika měsíci kvůli vysoké poptávce ze strany datových center pro umělou inteligenci přitom vystřelily nahoru ceny hlavně některých základních počítačových komponent – zejména pamětí. Nyní se může do cen čipů propsat ztížená logistika i dražší výroba způsobená nedostatkem energetických surovin, jakými jsou plyn a ropa.
před 6 hhodinami

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Ceny ropy se v úterý opět vrátily k růstu. Na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek kvůli uzavření Hormuzského průlivu v důsledku války na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent přidala 3,2 procenta a uzavřela na 103,42 dolaru za barel. Od začátku měsíce zdražila o 40 procent. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykázala nárůst ceny přes 3,6 procenta na 96,85 dolaru za barel. Kvůli íránským útokům také Spojené arabské emiráty znovu pozastavily provoz v ropném přístavu Fudžajra.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoPorušení rozpočtové odpovědnosti je pro Česko reputační bolest, míní Hampl

Národní rozpočtová rada konstatovala, že rozpočet pro letošní rok porušuje české zákony, protože má moc velký schodek. Představitelé vlády s tím nesouhlasí. „Ať už něco takového říká ministr financí, jiný člen vlády, nebo předseda vlády, jsou to ti hráči, kterým byl zapískán faul,“ řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Ačkoli s porušením zákona o rozpočtové odpovědnosti nejsou spojené žádné sankce, Hampl varoval, že finanční svět počínání vlády vidí. „Reputačně je to určitě bolest i pro Českou republiku a dominantně pro vládu,“ míní. V pořadu Interview ČT24 probral s moderátorem Danielem Takáčem také vliv konfliktu na Blízkém východě na ceny paliv v Česku či výši výdajů na obranu republiky.
před 22 hhodinami

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne jednal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Prezident ho podepíše v pátek, řekl premiér. Hrad posléze informaci potvrdil. Pavel se s Babišem také rámcově shodli na jmenování nových vedoucích zastupitelských úřadů a misí. Diskutovali i o spolupráci Hradu s ministerstvem zahraničních věcí. Prezident také na zhruba hodinové schůzce vznesl připomínky k zákonu o státních zaměstnancích.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami
