Venezuelský parlament schválil návrh zákona o privatizaci ropného sektoru


Venezuelský parlament schválil návrh zákona o privatizaci ropného sektoru. Ten soukromým společnostem mimo jiné slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů. Napsala to agentura AP, podle níž se tím „zvrátil jeden z principů samozvaného socialistického hnutí panujícího v zemi už přes dvě dekády“. Zákon nyní čeká na podpis prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové.

Národní shromáždění schválilo revizi zákona o energetickém průmyslu necelý měsíc poté, co americké jednotky unesly venezuelského autoritáře Nicoláse Madura kvůli obvinění z narkoterorismu. Změny navrhla Madurova nástupkyně Rodríguezová jen několik dní poté, co prezident USA Donald Trump oznámil, že jeho vláda převezme kontrolu nad venezuelským vývozem ropy a oživí upadající průmysl přilákáním zahraničních investic.

Revidovaný zákon má upravit daně z těžby, stanovit maximální sazbu licenčních poplatků na 30 procent a umožnit výkonné moci stanovit procentní sazby pro každý projekt na základě potřeb kapitálových investic, konkurenceschopnosti a dalších faktorů. Návrh také ruší povinnost řešit spory výhradně u venezuelských soudů, které jsou pod kontrolou vládní socialistické strany (PSUV).

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump

Kabinet Rodríguezové očekává, že tyto změny poslouží jako záruka pro velké americké ropné společnosti, které dosud váhaly s návratem do nestabilní Venezuely. Některé z těchto firem přišly o investice, když PSUV před dvěma desítkami let přijala dosavadní zákon ve prospěch státní ropné společnosti PDVSA. Zahraniční investoři také již dlouho považují zapojení nezávislých soudů za klíčové pro ochranu před možným vyvlastněním.

Vládní poslanec a předseda ropného výboru sněmovny Orlando Camacho podotknul, že reforma změní ekonomiku země. Opoziční poslanec Antonio Ecarri pak zákonodárce naopak vyzval, aby do návrhu přidali ustanovení o transparentnosti a odpovědnosti – včetně vytvoření webových stránek, na nichž se budou zveřejňovat mimo jiné informace o financování. Argumentoval tím, že současná nedostatečná kontrola vedla k systémové korupci.

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny
Těžba ropy ve Venezuele (snímek z roku 2011)

Zákon naposledy doznal změn před dvěma dekádami, když Madurův předchůdce Hugo Chávez udělal z velké státní kontroly ropného průmyslu pilíř své socialistické politiky. Jeho změny zákona o uhlovodících z roku 2006 vyžadovaly, aby společnost PDVSA byla hlavním podílníkem ve všech významných ropných projektech.

Chávez také zrušil smlouvy, které zahraniční společnosti podepsaly v 90. letech, a znárodnil obrovský majetek amerických a dalších zahraničních firem, jež odmítly vyhovět. Tyto společnosti stále čekají na vyplacení miliard dolarů z rozhodčích nálezů.

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump
Prezident USA Donald Trump

Venezuelský parlament schválil návrh zákona o privatizaci ropného sektoru. Ten soukromým společnostem mimo jiné slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů. Napsala to agentura AP, podle níž se tím „zvrátil jeden z principů samozvaného socialistického hnutí panujícího v zemi už přes dvě dekády“. Zákon nyní čeká na podpis prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že šéf Kremlu Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus dvacet stupňů Celsia.
Ministři zahraničí EU se shodli na zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dříve schválili uvalení dalších sankcí na íránské představitele a subjekty, uvedlo české zastoupení při Evropské unii. V Bruselu hovořili také o situaci na Ukrajině, v souvislosti s tím podle Kallasové přidali Rusko na seznam zemí podezřelých z praní špinavých peněz. Česko zastupoval ministr Petr Macinka (Motoristé).
Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného teroristickým hnutím Hamás, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců, napsal izraelský deník Ha'arec. Židovský stát dosud počty, které resort každý den aktualizuje, odmítal. Mnozí mezinárodní experti i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.
Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
Úplné vyhynutí. To je něco, co se děje s ježovkami, které laici označují i jako mořské ježky, v moři kolem Kanárských ostrovů. Podle vědců navíc existují náznaky, že by tento problém mohl být ještě mnohem rozšířenější.
V médiích se objevilo video, které ukazuje střet mezi Alexem Prettim a federálními agenty několik dní před tím, než ho jiní agenti v Minneapolisu zastřelili. Uvedla to stanice CNN nebo list The New York Times (NYT), podle nichž záběry zveřejnil portál The News Movement.
