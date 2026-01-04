Pozice USA na trhu s ropou může díky Venezuele posílit, míní experti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Možnost rozhodovat o venezuelské ropě by posílila pozici Spojených států na světovém trhu, míní experti oslovení ČT24. Podle nich byly právě zásoby ropy zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč Spojené státy vedly proti Venezuele vojenský zásah. Americký prezident Donald Trump už uvedl, že po zásahu USA ve Venezuele by v této zemi mohly znovu těžit americké společnosti.

Venezuela má největší zásoby ropy na světě, drží zhruba sedmnáct procent světových zásob. „Ropné zásoby Venezuely jsou opravdu největší, ale při její těžbě a zpracování se musí volit speciální procesy,“ upozorňuje ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Pokud jde o kvalitu, je totiž tamní ropa velmi těžká, sirnatá, což se odráží i v její ceně. Kvůli zvýšeným nákladům na dopravu a zpracování se prodává výrazně pod světovou cenou severomořské ropy Brent, která je podle Gavora kvalitní.

8 minut
Jiří Gavor o veneuzelské ropě
Zdroj: ČT24

Dodává, že zhruba dvacet procent venezuelské ropy v poslední době mířilo navzdory sankcím do Spojených států. „A to také z prostého důvodu, že část rafinérských kapacit v USA je přizpůsobena na vsázku venezuelské těžké sirnaté ropy,“ vysvětluje Gavor.

Ropa jako důvod k zásahu

Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že chce americkým ropným společnostem znovu umožnit těžbu ve Venezuele. Dosud jim těžbu, s výjimkou Chevronu, znemožňují sankce. Podle Trumpa přitom i nadále zůstává v platnosti embargo na vývoz veškeré venezuelské ropy.

„Je jasné, že jedním z pádných důvodů pro americkou intervenci bylo získat naprostou dominanci nad venezuelskou těžbou a následným zpracováním ropy,“ domnívá se Gavor.

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu
Americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí Marco Rubio

Rovněž amerikanistu Jiřího Pondělíčka zarazilo, jak často Trump ve svém vysvětlení o zásahu USA ve Venezuele zmiňoval ropu. „Donald Trump nemluví o tom, že by Američané převzali vlastnictví ropných ložisek, ale že je budou americké společnosti rozvíjet ve prospěch venezuelského lidu. Ale podle toho, jaký důraz na to klade, tak se zdá, že je to jeden z hlavních důvodů,“ podotkl Pondělíček.

Důraz na ropu, na úkor zmínek o demokracii či porušování lidských práv, zaujal v Trumpově řeči také politologa Jakuba Lepše (TOP 09). „Neustále odbíhal k ropě, (že) americké firmy budou mít na starosti ropný sektor ve Venezuele a zisky poplynou těm, které Venezuela v minulosti okradla, což jsou například i americké firmy. Zmiňoval, že z toho budou benefitovat i venezuelští občané,“ shrnul své dojmy.

9 minut
Amerikanista Jakub Lepš (TOP 09) o situaci ve Venezuele
Zdroj: ČT24

Všechny plány jsou ale zatím poměrně vágní. Navíc jde podle Lepše o běh na dlouhou trať. „Poslední odhady jsou, že jen aby ve Venezuele došlo ke zvýšení těžby, která je nyní na úrovni jednoho milionu barelů denně, o půl milionu barelů, což není žádné velké číslo, bylo by zapotřebí zhruba deset miliard dolarů a dva roky,“ upřesnil.

Vliv na cenu a rovnováhu sil

Gavor předpokládá, že pokud se venezuelská ropa rychle dostane ve zvýšené míře na světové trhy, tak to změní rovnováhu nabídky a poptávky, tedy lze čekat snížení cen ropy. „To by mělo nežádoucí efekt na ostatní exportéry, včetně Ruska,“ podotýká.

Spojené státy jsou už nyní největším těžařem, ale vzhledem k velké spotřebě ne největším vývozcem ropy, připomíná Gavor. Pozici USA na světovém trhu venezuelská ropa nicméně podle něho jistě posílí.

10 minut
Amerikanista Jiří Pondělíček o situaci ve Venezuele
Zdroj: ČT24

Na rozložení sil v ropném kartelu OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) by to vše ale významný vliv příliš mít nemělo, protože Venezuela navzdory obrovským ropným zásobám není rozhodujícím producentem, a tamní ropa, jak bylo zmíněno, má specifickou kvalitu, na jejíž zpracování nejsou všechny rafinérie zařízeny. Největším exportérem je a nejspíš zůstane Saúdská Arábie, míní Gavor.

„Spekuluje se o tom, že Venezuela s největšími prokázanými zásobami ropy na světě by byla významnou zbraní proti kartelům při cenotvorbě. Asi by to Spojeným státům v mnohém rozvázalo ruce, nemyslím, kdyby přímo ropu vlastnily, ale kdyby mohly třeba rozhodovat o tom, kolik se jí bude těžit, kolik se jí dá na trh, byť by přímý zisk šel Venezuele,“ podotkl Pondělíček.

Madurův pád může přinést Venezuele prosperitu, záleží ale na vývoji, míní experti
Venezuelané žijící v Kolumbii oslavují na náměstí Plaza de Bolívar v Bogotě americké údery ve Venezuele

Výběr redakce

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

před 38 mminutami
Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

13:41Aktualizovánopřed 40 mminutami
Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

10:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

před 3 hhodinami
V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová

V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová

03:48Aktualizovánopřed 4 hhodinami
NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

09:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

00:28Aktualizovánopřed 7 hhodinami
USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Pozice USA na trhu s ropou může díky Venezuele posílit, míní experti

Možnost rozhodovat o venezuelské ropě by posílila pozici Spojených států na světovém trhu, míní experti oslovení ČT24. Podle nich byly právě zásoby ropy zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč Spojené státy vedly proti Venezuele vojenský zásah. Americký prezident Donald Trump už uvedl, že po zásahu USA ve Venezuele by v této zemi mohly znovu těžit americké společnosti.
před 1 hhodinou

Madurův pád může přinést Venezuele prosperitu, záleží ale na vývoji, míní experti

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky komentovali možné dopady amerického zásahu ve Venezuele na tamní, potažmo světovou ekonomiku. Ekonom Jaromír Baxa zdůraznil, že bez zahraniční pomoci a omezení sankcí může Venezuela jen těžko pozvednout svou oslabenou ekonomiku. Politolog Matyáš Strnad poukázal na potíže s majetkovými zákony země, které odrazují potenciální investory. Václav Loula z české asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nastínil, že v případě hladkého převzetí moci by mohly světové ceny ropy klesnout, ale v důsledku nestability mohou naopak stoupnout zhruba o pět procent. Podle všech třech je zásadní, jaký bude politický vývoj v zemi. Moderovala Vanda Kofroňová.
před 6 hhodinami

V Česku přibývá bezobslužných prodejen. Nabízí potraviny i železářství

V Česku loni přibyly desítky samoobslužných prodejen, kde si zákazníci nakoupí 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Potvrzují to technologičtí dodavatelé těchto obchodů, například Contio, P.V.A. systems nebo Knowinstore. Nejčastěji jde podle nich o obchody s potravinami. Nově ale vznikla například samoobslužná prodejna s kávou, muzeum nebo železářství. Další typy samoobslužných provozoven budou podle dodavatelů přibývat i letos.
včera v 08:00

Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce, informovala v pátek firma. Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
2. 1. 2026Aktualizováno2. 1. 2026

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) byl proti předchozím třem měsícům vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.
2. 1. 2026Aktualizováno2. 1. 2026

Hosté speciálu Událostí, komentářů probrali výhled na rok 2026

Hosté novoročního speciálu Událostí, komentářů se zaměřili na projevy prezidenta Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), rozdělení společnosti, politické spojování, budoucnost pro mladou generaci či hrdost a vlastenectví. Pozvání do debaty přijali novinářka a moderátorka Barbora Černošková, redaktor pro vědu a techniku z Deníku N Petr Koubský, jazykovědec Karel Oliva, zakladatel a ředitel Institutu 2050 Jan Krajhanzl, sociolog ze společnosti PAQ Research Daniel Prokop, akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Diskusí provázela Jana Peroutková.
2. 1. 2026

Příběh černého uhlí se začíná uzavírat. Horníky čeká nová kapitola

Těžba černého uhlí má letos v Česku definitivně skončit. Na Karvinsku zbývá dotěžit posledních několik tisíc tun. Z šachet v regionu odejde v lednu a únoru 1600 lidí. Během prvních dvou vln propouštění odešly z dolů i stovky lidí. Většina z nich dostala odstupné a stále nepracuje. Podle některých i proto, že jim noví zaměstnavatelé často nenabízejí ani polovinu toho, na co byli zvyklí v podzemí. Jiní zkouší vlastní podnikání. Černouhelné hornictví skončí na Karvinsku po 250 letech. Jak to ovlivní trh práce, bude podle ekonomů jasnější za rok.
2. 1. 2026

Před 35 lety lidé naplno pocítili přechod na tržní ekonomiku

Přesně před pětatřiceti lety lidé naplno pocítili přechod na tržní ekonomiku. Prvního ledna 1991 se totiž liberalizovaly ceny. Míra zdražování zákazníky obchodů překvapila. Máslo bylo do té doby všude za deset korun, cukr za osm, mléko za dvě, rohlík za třicet haléřů. Od ledna 1991 ale bylo najednou všechno jinak. Ceny se začaly lišit a navíc rychle stoupat. U základních potravin a potřeb sice vláda stanovila regulované maximální ceny, přesto očekávala, že inflace rychle poroste. Nakonec rostla ještě rychleji, než se předpokládalo. Z necelých deseti procent v roce 1990 vystřelila až nad 56 procent. Ekonomickou reformu a obnovení tržního hospodářství ale tehdy brala většina společnosti jako nutnost.
1. 1. 2026
Načítání...