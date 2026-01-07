Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, uvedl Trump


7. 1. 2026

Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů (jeden barel je 159 litrů) sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. V noci na středu to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA. Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, v loňském roce těžila asi 900 tisíc barelů této suroviny.

Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. „Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu kontrolovat já jako prezident Spojených států amerických, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!“ napsal prezident. Poznamenal, že již požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby plán okamžitě provedl.

Americký prezident v příspěvku neupřesnil, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl, že tak učiní prozatímní úřady. Sdělil také, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech.

Pozice USA na trhu s ropou může díky Venezuele posílit, míní experti
Závod na zpracování ropy ve Venezuele

Americké komando se v sobotu zmocnilo venezuelského autoritářského vůdce Nicoláse Madura, které ho následně uneslo do USA. Prozatímní prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Trump po Madurově únosu prohlásil, že USA budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví CNN nicméně sdělily, že američtí ropní magnáti mají řadu obav z investic ve Venezuele. Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americká ropná aktiva.

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny
Těžba ropy ve Venezuele (snímek z roku 2011)

