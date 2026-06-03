Explosia nemusí být prodána ze sta procent, řekl Havlíček

Energetickou skupinu ČEZ zestátňujeme proto, abychom mohli investovat, v případě společnosti Explosia jsme v situaci, že je stát sám voják v poli, prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v Interview ČT24. Podle něj však Explosia nemusí být prodána ze sta procent. O případný nákup společnosti mají dle něj zájem všechny významné české subjekty, ale i ty zahraniční. Nabídky navíc měly přijít ještě před oznámením o možném prodeji. Pořad moderoval Daniel Takáč.
O možném prodeji pardubické společnosti Explosia začal mluvit ve druhé polovině května premiér Andrej Babiš (ANO). Explosii od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu.
„Dnes je o Explosii velký zájem, je v nejlepší kondici díky tomu, bohužel, co se odehrává kolem – už nikdy nebude mít vyšší hodnotu. Explosia pravděpodobně nikdy nebude státu platit dividendu, protože všechny peníze, které dnes vydělává, dává dále do investic. Je šance ji prodat za velmi dobrou částku, což ale neznamená ji prodat stoprocentně – může to být jenom část a rozvíjet ji může strategický partner,“ uvedl ministr Havlíček.
Dle něj mají o pardubickou společnost zájem všechny významné tuzemské subjekty, ale i subjekty zahraniční. Nabídky měly přijít ještě před oznámením o možném prodeji Explosie. O jejím osudu bude rozhodnuto v tomto roce, informoval Havlíček.
„Jsme v situaci, kdy nejvýznamnější zákazník (Explosie), který má padesátiprocentní podíl, investuje do konkurenční fabriky a během dvou tří let možná nebude naším zákazníkem a současně nám vytvoří obrovskou konkurenci,“ poznamenal ministr průmyslu s tím, že v případě Explosie je stát „sám voják v poli“.
Posílení společnosti Explosia by mohlo dle Havlíčka nastat tehdy, pokud získá strategického partnera, který „umožní propojení do dodavatelské i odběratelské vertikály“. „Dojde k posílení společnosti a ta může fungovat daleko lépe, a dokonce bude daleko méně zranitelná,“ doplnil.
„Stát z Explosie nemá prakticky nic. Jeho zákazníkem jsou komerční firmy, které neodebírají proto, že to je na území Česka, ale proto, že v dané chvíli je to pro ně výhodnější,“ míní Havlíček.
„Strategický ČEZ“
Naopak strategická pro tuzemsko je dle Havlíčka energetická skupina ČEZ. Tento týden bylo oznámeno, že může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Rozdělení ČEZu je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda.
„Dnes není možné investovat do větších energetických zdrojů bez toho, aniž by tam byla státní garance nebo aniž by byla garantována výkupní cena, případně aby do toho stát nevstupoval nějakým jiným způsobem. Má to logiku, stát na sebe přebírá veškerá rizika,“ odpověděl Havlíček na otázku, jak převedení části ČEZu do nové dceřiné firmy zlepší investiční možnosti kmenové společnosti energetické společnosti.
Dle Havlíčka je také důležité, že stát bude mít v případě mimořádné situace, která nastala například v roce 2022 po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, „daleko lepší manévrovací prostor ovlivnit cenu“ energií.
Vyčleněná společnost může podle představenstva ČEZ lépe dosáhnout na jiné zdroje financování, a to mimo jiné i proto, že nebude svázaná s uhelnými a jadernými elektrárnami – to totiž může v některých případech část investorů odrazovat, připomněl moderátor Takáč s odkazem na místopředsedu představenstva Pavla Cyraniho.
Dle Havlíčka jde však především o jadernou část, uhlí je tam „naprosto minoritní a zásadním způsobem se redukuje“. „Zůstává tam odepsané jádro, budoucí nové jádro, malé modulární reaktory, samozřejmě obnovitelné zdroje. To znamená, zůstává tam výroba, a to je základem energetické bezpečnosti,“ prohlásil ministr.