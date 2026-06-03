SpaceX plánuje získat z nabídky akcií 75 miliard dolarů, píše Reuters


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska plánuje získat z primární veřejné nabídky akcií (IPO) rekordních 75 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 1,6 bilionu korun). S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura Reuters. Firma plánuje prodat 555,6 milionu akcií za 135 dolarů za kus. Tržní kapitalizace firmy by tak činila zhruba 1,75 bilionu dolarů (přes 36 bilionů korun). S akciemi by se mohlo začít obchodovat na burze 12. června.

Cílené ocenění firmy vychází z předpokladu, že SpaceX v budoucnu získá dominantní postavení na trzích, které zatím prakticky neexistují. To znamená od pilotovaných misí na Mars až po vesmírná datová centra pro umělou inteligenci (AI).

Analytici upozorňují, že zveřejnění konkrétní cílové ceny akcií v této fázi procesu je neobvyklé. Firmy obvykle před zahájením prezentací pro investory, takzvané roadshow, zveřejňují pouze cenové rozpětí a finální cenu stanovují až krátce před debutem na burze. Roadshow firmy SpaceX má začít ve čtvrtek a bude zřejmě jednou z nejvíce sledovaných prezentací před primární nabídkou akcií za poslední roky.

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Partner americké advokátní kanceláře Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Weiheng Chen poznamenal, že neexistuje žádné pravidlo, které by zakazovalo nekonvenční plán firmy stanovit pro primární nabídku pevnou cenu. „Musk jednoduše volí přístup ‚ber nebo nech být‘, který vyhovuje jeho stoupencům a který je také rozumný vzhledem k tržním podmínkám a nedostatku srovnatelných společností,“ řekl Chen.

Zdroje však upozorňují, že plány společnosti na vstup, včetně výše kapitálu, se mohou v době roadshow změnit.

Trh velkých primárních emisí byl v posledních letech spíše utlumený, SpaceX by měl zahájit očekávanou vlnu vstupů velkých soukromých firem na burzu. Analytici považují nabídku akcií SpaceX za jednu z nejvýznamnějších za poslední roky, podobně jako očekávané vstupy firem zaměřených na AI, například OpenAI nebo Anthropic.

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Muskův přístup k akciím

Musk podle zdrojů i v mnoha dalších ohledech mění zavedená pravidla přípravy primární veřejné nabídky akcií. SpaceX například plánuje dát větší prostor drobným investorům při přidělování akcií a zároveň usiluje o dřívější zařazení společnosti do akciových indexů. Nastavení struktury řízení firmy má přitom zachovat silnou kontrolu zakladatele.

Agentura Reuters už dříve uvedla, že SpaceX zvažuje vyčlenění až 30 procent nabídky pro drobné investory, což je u primární nabídky mimořádně vysoký podíl. Cílem je využít vysokého zájmu Muskova publika a rozšířit vlastnickou základnu firmy.

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Nabídka má být podle zdrojů strukturována jako čistě primární emise, což znamená, že veškerý výtěžek získá samotná společnost a stávající akcionáři nebudou v rámci primární nabídky prodávat své podíly. Musk by navíc měl být po vstupu na burzu vázán zákazem prodeje svých akcií po dobu 366 dní, což má investory ujistit o jeho dlouhodobém závazku vůči firmě. Získané prostředky má SpaceX využít mimo jiné na rozšíření výpočetní kapacity pro AI a na další rozvoj své satelitní sítě.

Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se společnost spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Ocenění firmy je podle analytiků obtížné, protože SpaceX nemá na trhu přímou srovnatelnou konkurenci. Upozorňují také, že SpaceX nelze snadno porovnávat s jinými firmami. Například běžné ukazatele ocenění, jako je poměr ceny k zisku, v tomto případě nelze použít, protože firma loni vykázala ztrátu. Odhady se proto výrazně liší. Například společnost Morningstar firmu SpaceX nedávno ocenila přibližně na 780 miliard dolarů.

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Financování skrze Starlink

Hlavním zdrojem růstu firmy SpaceX byla loni satelitní služba Starlink. Do budoucna však firma staví své plány hlavně na AI a na technologiích, které zatím neexistují, například na datových centrech ve vesmíru poháněných solární energií.

Podle řady analytiků mohou dosavadní Muskovy úspěchy ve firmě Tesla i schopnost přitahovat drobné investory výrazně zvýšit zájem o akcie SpaceX – podobně jako u jeho předchozích projektů. „Když jste nejočekávanější primární nabídkou v historii, můžete po investorech chtít, aby se přizpůsobili vašemu procesu, a ne naopak,“ uvedl analytik Craig Coben.

Z finančního pohledu však firma zůstává nevyvážená. Dvě ze tří hlavních částí jejího podnikání zatím vykazují ztráty. Zisk tvoří zejména segment satelitní komunikace Starlink, který je zároveň hlavním zdrojem hotovosti pro celou společnost. V prvním čtvrtletí SpaceX prohloubil čistou ztrátu na 4,28 miliardy dolarů z loňských 528 milionů dolarů. Tržby ale vzrostly na 4,7 miliardy z 4,1 miliardy dolarů před rokem. Loni se firma propadla do ztráty 4,94 miliardy dolarů po zisku 791 milionů dolarů předloni.

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