Vzniká evropská konkurence Starlinku


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24, Reuters, Airbus
5 minut
Studio ČT24: Lukáš Vojtěch k vývoji evropských satelitů
Zdroj: ČT24

Tři evropské společnosti Airbus, Thales a Leonardo spojily síly, aby vytvořily obří firmu, která by měla konkurovat americkému projektu Starlink Elona Muska. Cílem je, aby se Evropa stala v satelitech nezávislou na jiných velmocích, uvedli zástupci firem.

Největší evropské společnosti podnikající v oblasti kosmického výzkumu ve čtvrtek představily předběžnou dohodu o spojení sil. Chtějí začít dohromady vyrábět družice a poskytovat satelitní služby, které by dokázaly čelit prudkému růstu konkurence v čele se Starlinkem. Vyjednávání podle agentury Reuters trvalo několik měsíců.

Dohoda povede k vytvoření nového podniku se sídlem ve Francii, který zahájí činnost v roce 2027. Jedná se o nejambicióznější spojení evropských leteckých a kosmických aktiv od založení výrobce raket MBDA v roce 2001. Francouzský ministr financí Roland Lescure podle agentury Reuters uvedl, že dohoda „posílí evropskou suverenitu v kontextu intenzivní globální konkurence“.

Systém by měl podle Lukáše Vojtěcha z ČVUT poskytovat konkurenci Starlinku, tedy pro Evropskou unii zajišťovat spojení pomocí satelitů, měl by zajistit datové provozy pro odlehlé i městské prostředí. „Takové satelitní sítě budeme potřebovat i pro budoucí kvantové sítě. Obávám se, že bez vlastního evropského systému se neobejdeme,“ uvedl expert pro Českou televizi.

Nový obr

Nová společnost bude zaměstnávat kolem 25 tisíc lidí a podle údajů z roku 2024 by se její tržby po sloučení mohly pohybovat kolem 6,5 miliardy eur, tedy asi 156 miliard korun.

Celý proces sloučení bude ještě několik let pokračovat, akcionáře teď totiž čekají až dvouletá jednání s vládami, odbory a Evropskou komisí. Budou muset řešit citlivé dopady, které sloučení má na aktivity a zaměstnanost ve Velké Británii a Německu, ale i v Itálii a Francii, kde bude podnik sídlit.

„Obloha padá.“ Změna klimatu ohrožuje Muskův Starlink a další satelity
Plánovaný růst Starlinku

Společnosti už ve svých kosmických provozech zrušily celkem tři tisícovky pracovních míst, další škrty ale zatím neplánují, naopak uvedly, že by se rády zaměřily spíše na potenciální růst.

Airbus bude držet 35 procent, zatímco Thales a Leonardo budou držet každý 32,5 procenta, uvedly společnosti a dodaly, že nová firma bude pod společnou kontrolou „s vyváženou strukturou řízení“.

Jednání mezi těmito třemi leteckými a kosmickými skupinami pod krycím názvem „Projekt Bromo“ začala loni s cílem napodobit model spolupráce evropského výrobce raket MBDA, který je ve vlastnictví společností Airbus, Leonardo a BAE Systems.

Evropské rakety mají potíže, nemohou vynést satelity systému Galileo. Zařídit by to mohl Musk
Vizualizace Ariane 6

Proč Evropa potřebuje vlastní satelity

Evropští výrobci satelitů se snažili o přítomnost na oběžné dráze celé roky, ale nebyli připravení na nástup Muska, jehož Starlink se svými lacinými satelity a levnou dopravou na orbitu pomocí raket SpaceX dokázal veškerou konkurenci nechat daleko za sebou. Doufají, že aktuální krok dokáže nepoměr sil vyvážit.

„Musíme být nezávislí na technologiích Starlinku, ale je to i věc cenová a samozřejmě také bezpečnosti, protože Starlink poskytuje služby i americké armádě. A takové typy služeb bude pro obranu i pro přírodní katastrofy potřebovat Evropská unie,“ vysvětluje Vojtěch z ČVUT.

NASA má problém s Muskovým Starlinkem. Obává se dopadu na cesty do kosmu
Start družic Starlink

Projekt Bromo počítá s tím, že by v příštích deseti letech mělo být vypuštěno asi 43 tisíc satelitů. „Je to velmi ambiciózní, protože Starlink má v současné době družic asi 12 tisíc. Všechny firmy mají dostatek zkušeností s vypouštěním satelitů, nicméně jsou do značné míry odkázané na americké dodavatele,“ hodnotí odborník.

Vojtěch věří, že tento podnik nabídne celou řadu příležitostí i pro tuzemské firmy a vědce. „Spousta českých firem už dnes velmi úspěšně vytváří komponenty pro družice, například v 3D tisku,“ dodává Vojtěch.

Výběr redakce

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

před 3 mminutami
Vzniká evropská konkurence Starlinku

Vzniká evropská konkurence Starlinku

před 58 mminutami
Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

08:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

08:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

před 3 hhodinami
Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

08:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

11:40Aktualizovánopřed 4 hhodinami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

Cévní mozková příhoda postihne v Česku každoročně zhruba 25 tisíc lidí. Třetina z nich si odnese trvalé následky. Zatímco akutní péče v nemocnicích patří ke světové špičce, následná rehabilitace často naráží na nedostatek informací, koordinace i sdílení zkušeností. Pomoci vrátit pacienty do běžného života se snaží například platforma Aktivně po mrtvici.
před 3 mminutami

Vzniká evropská konkurence Starlinku

Tři evropské společnosti Airbus, Thales a Leonardo spojily síly, aby vytvořily obří firmu, která by měla konkurovat americkému projektu Starlink Elona Muska. Cílem je, aby se Evropa stala v satelitech nezávislou na jiných velmocích, uvedli zástupci firem.
před 58 mminutami

Stop vývoji umělé superinteligence, volají vědci, politici i celebrity

Možný vznik umělé inteligence se schopnosti výrazně většími, než mají lidé, už dnes není sci-fi představa. Pokud by se tento scénář naplnil, mělo by to pro lidstvo katastrofální dopady, varují signatáři nového prohlášení.
před 2 hhodinami

Rektorem ČZU bude sociolog Michal Lošťák

Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, zvolil ho akademický senát školy. Lošťák získal ve druhém kole 21 hlasů, pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 33 členů senátu. Porazil odborníka na pěstování lesa Jiřího Remeše, který získal ve druhém kole volby 12 hlasů. Lošťák by se měl funkce ujmout od února 2026, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel.
před 2 hhodinami

Je to tažení proti vědě, říká analýza o antivaxerském hnutí v USA

V USA probíhá tažení hnutí MAHA (Make America Healthy Again – Udělejme Ameriku opět zdravou) proti vědě, tvrdí analýza agentury Associated Press (AP). Ta odhalila, jak moc pronikají tyto snahy do tvorby zákonů v jednotlivých státech. Paralelně s těmito snahami ve Spojených státech pokračuje pokles proočkovanosti populace, což zjednodušuje šíření nakažlivých nemocí.
před 3 hhodinami

Obezita je sociální problém, ukazují data o dětech. Nejčastější je u ekonomicky slabších rodin

Desítky let probíhající výzkum dětského chování odhalil příčiny obezity v různých evropských zemích, včetně České republiky. Souvisí silně s ekonomickou situací a s místem bydliště dětí. Studie ukázala i na otázku duševního zdraví.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Lidská evoluce byla překotně rychlá ve srovnání s jinými primáty

Lidé druhu Homo sapiens jsou mistry rychlé evoluce, ukazuje nový výzkum vědců z University College v Londýně. Podle něj si člověk vyvinul svůj charakteristický velký mozek a plochý obličej překvapivě rychlým tempem ve srovnání s jinými lidoopy.
včera v 14:30

Novým rektorem ČVUT bude Pěchouček

Novým rektorem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) bude odborník na umělou inteligenci Michal Pěchouček. Získal 28 hlasů, pro zvolení bylo potřeba 23 hlasů. Porazil tak děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT Petra Pátu, který získal 14 hlasů a stávajícího prorektora pro řízení kvality ČVUT Radka Holého, který získal tři hlasy. Pěchouček by se měl funkce ujmout od února 2026, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel. Funkční období rektora trvá čtyři roky.
včera v 14:17
Načítání...