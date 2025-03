„Obloha padá.“ Změna klimatu ohrožuje Muskův Starlink a další satelity

Vědci z MIT tuto hypotézu zkusili ověřit pomocí simulací; experimenty v praxi by nebyly možné. Otestovali vliv emisí oxidu uhličitého na horní vrstvy atmosféry a dynamiku satelitů na oběžné dráze. Podle výsledků by se do roku 2100 mohla snížit „obyvatelnost“ těch nejčastějších vrstev, kde se družice pohybují, asi o 50 až 66 procent. „Naše chování ve vztahu ke skleníkovým plynům zde na Zemi v posledních sto letech má vliv na to, jak budeme provozovat družice v příštích sto letech,“ uvedl autor studie Richard Linares.

Podle nové studie není. Pokud budou emise stoupat jako doposud, tak do konce tohoto století by se počet družic bezpečně umístěných ve výškách 200 a 1000 kilometrů mohl snížit o zmiňovaných až 66 procent ve srovnání se scénářem, v němž by emise zůstaly na úrovni roku 2000. Pokud by byla kapacita družic překročena, a to i v lokálním regionu, vědci předpovídají, že by tam došlo k nestabilitě, která by zřejmě skončila kaskádou srážek. Kolizí by tedy bylo tolik, že by se na orbitě nahromadilo mnoho odpadu, který by způsoboval další srážky – až by se vytvořil prostor, kde by zkrátka satelity nemohly fungovat bezpečně.

Tato hrozba je největší pro takzvané megakonstelace satelitů. Jde o ty systémy, které mají stovky až tisíce družic, které jsou na podobných drahách a jsou vypouštěné podobně. V současné době je největším takovým systémem Starlink miliardáře Elona Muska.

„Spoléháme na to, že atmosféra uklidí naše odpadky. Ale pokud se atmosféra mění, změní se i prostředí pro odpadky,“ dodává Parker. „Ukazujeme, že dlouhodobý výhled pro orbitální odpad je kriticky závislý na omezení našich emisí skleníkových plynů,“ uzavírá.