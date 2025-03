Odstartovala evropská raketa Ariane 6. Má snížit závislost na Muskovi i Rusku

Let je důležitý nejen kvůli tomu, co raketa na oběžnou dráhu nese, ale také má hlubší dopad: ukazuje, že Evropa nemusí být závislá v dopravě technologií na orbitu na zahraničních zdrojích, ať už státních ruských, nebo soukromých amerických. V současné době totiž nejvíc satelitů na oběžnou dráhu vynáší soukromá společnost SpaceX, která patří miliardáři Elonu Muskovi. Ten je nyní přímo napojený na administrativu Donalda Trumpa, kde má roli „zvláštního poradce“.

Na palubě rakety je totiž pozorovací družice CSO-3. Tu Ariane 6 vynese na heliosynchronní dráhu do výšky zhruba 800 kilometrů nad povrchem Země. CSO-3 je satelitem pro vojenské snímkování Země pro francouzskou obrannou agenturu DGA. Předpokládá se, že zařízení bude pracovat nejméně deset let.

Nová raketa zvýší konkurenceschopnost

Nosič nové generace po téměř desetiletí vývoje nahrazuje předchozí model Ariane 5, který se do vesmíru poprvé vydal v roce 1996. Nový nosič je určen k vynášení družic do vesmíru pro komerční i veřejné klienty a je také výrazně levnější než jeho předchůdce. Ariane 6 má zvýšit konkurenceschopnost Evropy v cestování do vesmíru. Evropská kosmická agentura (ESA) už loni v létě uvedla, že má objednávky na desítky letů s touto raketou.

První start Ariane 6 byl původně plánovaný už na rok 2020. Technické potíže, pandemie covidu-19 a pak i ruská invaze na Ukrajinu ale způsobily opakované odklady. Vývoj rakety nové generace podle serveru BBC stál čtyři miliardy eur (101 miliard korun).