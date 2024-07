Evropská raketa Ariane 6 čeká na start, má vyřešit vynášení velkých družic

Nosič nové generace má po téměř desetiletí vývoje nahradit předchozí model Ariane 5, který se do vesmíru poprvé vydal v roce 1996 a naposledy loni v červenci. Nový nosič je určený k vynášení družic do vesmíru pro komerční i veřejné klienty a je také výrazně levnější než jeho předchůdce. Ariane 6 má zvýšit konkurenceschopnost Evropy v cestování do vesmíru. Evropská kosmická agentura uvedla, že už má objednávky na třicet letů s touto raketou.

První start Ariane 6 byl původně plánovaný už na rok 2020, technické potíže, pandemie covidu-19 a ruská invaze na Ukrajinu ale způsobily opakované odklady.

Start je důležitý pro evropský kosmický sektor, který se podle agentury DPA stále nachází v krizi, pokud jde o nosné rakety. Od posledního vzletu Ariane 5 ESA nemá vlastní prostředky na vypouštění velkých družic a musí si pronajímat rakety nejčastěji z USA.

Flotila raket ESA nyní sestává ze dvou druhů – kromě Ariane je to ještě malá raketa Vega italské výroby. Nejnovější typ Vega-C selhal v prosinci 2022 při svém prvním komerčním letu do vesmíru, když se krátce po startu raketa odchýlila od předpokládané dráhy letu. Do vesmíru by měla znovu vzlétnout v polovině listopadu.

Silná česká stopa

Na testování konstrukce nosiče rakety Ariane 6 se podíleli i odborníci z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze (VZLÚ). Prováděli dílčí pevnostní analýzy konstrukce, především pak pevnostní zkoušky krytu trysky pomocné rakety na tuhá paliva, tedy dílu, na kterém celá raketa před startem stojí, nastínil ústav v tiskové zprávě.

„Ve VZLÚ jsme vyvinuli speciální zkušební zařízení o váze téměř 160 tun, které muselo být schopno simulovat nejenom zatížení krytu trysky na zemi a během startu, ale i tuhost okolních konstrukcí, to jest palety odpalovací rampy a kompozitního těla pomocné rakety,“ uvedl generální ředitel ústavu Josef Kašpar. Dodal, že intenzivní testování se uskutečnilo ve zkušebních laboratořích v Praze a trvalo více než rok.