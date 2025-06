Čínští vědci čelí obvinění, že chtěli do USA propašovat nebezpečnou houbu

Dva čínští vědci byli ve Spojených státech obviněni, že chtěli do země propašovat toxickou houbu, která by v nejhorším případě mohla znehodnotit značnou část úrody některých plodin. Server The Guardian s odkazem na americké ministerstvo spravedlnosti napsal, že vědecký pár chtěl houbu zkoumat na americké univerzitě.

Čínská vědkyně stanula před soudem, který ji pak vrátil do vazby, kde bude čekat na středeční slyšení o kauci. Advokát, jenž jí byl přidělen pouze pro úvodní výslech, odmítl situaci komentovat.

Vzorky měly být zkoumány na Michiganské univerzitě

V červenci 2024 byl jejímu partnerovi podle FBI po příletu na letiště v Detroitu zakázán vstup do USA a byl poslán zpět do Číny. Stalo se tak poté, co při výslechu změnil výpověď ohledně červeného rostlinného materiálu nalezeného v jeho batohu. Nejprve tvrdil, že o vzorcích nic neví, později ale přiznal, že materiál plánoval využít k výzkumu v laboratoři Michiganské univerzity, kde pracovala jeho partnerka a kde on sám dříve také působil, informovala FBI.

Oba vědci podle žaloby zmíněnou houbu již dříve zkoumali v Číně. Podle FBI americké úřady v mobilním telefonu čínského vědce objevily článek s názvem Válka mezi rostlinami a patogeny v podmínkách měnícího se klimatu.

Zprávy mezi oběma vědci z loňského roku podle FBI naznačují, že Jün-čching Ťien houbu Fusarium graminearum v univerzitní laboratoři zkoumala už předtím, než byl její partner zadržen na letišti v Detroitu. Univerzita přitom nemá federální povolení s touto houbou nakládat.