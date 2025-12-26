Japonská vláda schválila návrh rekordního obranného rozpočtu

Japonská vláda schválila návrh obranného rozpočtu na příští finanční rok v rekordní výši více než devět bilionů jenů (1,19 bilionu korun). Jedná se o nárůst o 9,4 procenta oproti předchozímu rozpočtu. Cílem vlády je posílit schopnost provádět obranné protiútoky a bránit pobřeží pomocí řízených střel a bezpilotních zbraní. Krok přichází v době rostoucího napětí mezi Japonskem a Čínou, píše agentura AP.
Pro jeho realizaci musí návrh do března schválit parlament v rámci návrhu státního rozpočtu.
Napětí mezi Tokiem a Pekingem se zvýšilo poté, co japonská premiérka Sanae Takaičiová v listopadu prohlásila, že její země by vojensky zakročila v případě, že by Čína napadla Tchaj-wan. Takaičiová řekla, že čínský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu.
Rozpočet na fiskální rok 2026, který začíná v dubnu, je součástí pětiletého programu Japonska, jehož cílem je zdvojnásobit roční výdaje na zbrojení na dvě procenta hrubého domácího produktu. Vláda Takaičiové, která je podle AP pod tlakem Spojených států na zvýšení vojenských výdajů, přislíbila dosažení dvouprocentního cíle do března, tedy o dva roky dříve, než bylo v plánu.
Japonsko posiluje své schopnosti udeřit na nepřátelské cíle s pomocí raket dlouhého doletu, což je zásadní odklon od jeho zásady zavedené po druhé světové válce o omezení použití síly k sebeobraně, píše AP.
Současná bezpečnostní strategie země přijatá v roce 2022 jmenuje Čínu jako největší strategickou výzvu pro Japonsko a vyzývá k útočnější roli japonské armády v rámci bezpečnostního partnerství se Spojenými státy.