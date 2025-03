Muskův Starlink nemá obdoby, zaznělo v 90′ ČT24

ČT24

, ket

před 4 m minutami | Zdroj: ČT24

22 minut 90′ ČT24: Spory kvůli Starlinku Zdroj: ČT24

Starlink v současné době nemá obdoby a závislost armád ve světě na tomto satelitním systému miliardáře Elona Muska je „neuvěřitelná“. V pořadu 90′ ČT24 to uvedl analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Obrovskou technologickou závislost Ukrajiny i celé Evropy na USA vnímá i šéfredaktor webu Echo24 Dalibor Balšínek.

Projekt Starlink vybudovala před pěti lety Muskova společnost Space X. Tisíce satelitů na nízké oběžné dráze umožňují vysokorychlostní připojení k internetu po celém světě. Zásadní jsou i pro ukrajinskou armádu. Díky němu Ukrajinci například udržují spojení mezi velením a samotnými pozice nebo mohou využívat drony, uvedla zpravodajka ČT Darja Stomatová. „Pro spoustu vojáků je nepředstavitelné, že by tento systém neměli a museli hledat náhradu,“ uvedla zpravodajka. Vojáci v Kurské oblasti si podle jejích informací stěžovali, že když zapnou Starlink, tak na ně cílí ruské útoky, další pak slyšel ruské propagandistické písně. „Rusové mají velmi kvalitní kybernetický boj,“ poznamenala k tomu novinářka. Ukrajinci nyní shánějí evropskou náhradu Starlinku – například Eutelsat či OneWeb. „Hodně vojáků nám ale říká, že by to byl velmi technologicky náročný proces, stálo by to hodně peněz a zároveň by to dlouho trvalo a ten čas ukrajinští vojáci nemají, takže spíš jsou tu naděje na to, že nebudou muset hledat náhradu,“ podotkla Stomatová. Musk tvrdí, že přes spory s Kyjevem Starlink Ukrajincům nevypne.

Pokud jde o nedělní slovní přestřelku kvůli Starlinku mezi Muskem a polským ministrem zahraničí Radoslawem Sikorským, Balšínek ji hodnotí jako jednu z řady verbálních útoků v rámci vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války. „Trumpovo okolí odstřeluje různé hráče, kteří mají co do činění s konfliktem, v případě Sikorského není bez zajímavosti, že on je reprezentantem progresivistické vlády a jeho žena je Anne Applebaumová, jedna z nejvýznamnějších amerických novinářek, která patří k velkým kritikům Trumpovy administrativy,“ upozornil novinář.

Závislost na USA Současné jednání je podle něj neurvalé a zároveň ukazuje obrovskou technologickou závislost Ukrajiny i Evropy na Spojených státech. „Bez zpravodajských informací, bez satelitního řízení nebudou fungovat žádné zbraně NATO,“ míní Balšínek. Boháček nesouhlasí s tím, že by roztržka byla součástí širší strategie, nadřazenost satelitních systému SpaceX a závislost celosvětových armád na Starlinku je ale podle něj „neuvěřitelná“. „Nikdo nemá technologický ani finanční kapitál na to něco takového zopakovat, nikdo nemůže dostat na oběžnou dráhu v jednotce let tisíce satelitů jako Musk, protože nemají vlastní raketu ani kapitál,“ konstatoval expert.

Načítání...

Starlink je podle něj spolehlivý, distribuovaný a nemá obdoby. „Je to ale systém, který spoléhá výhradně na nízkou oběžnou dráhu a v tom je možná jediná výhoda těch alternativ, zejména Eutelsatu, který kombinuje satelity z různých oběžných drah,“ popisuje rozdíly Boháček. Starlink považuje za silnou vyjednávací kartu, SpaceX by ale v důsledku mohla přijít o svou důvěryhodnost ze strany jiných armád a Evropa bude nucena budovat vlastní systémy, míní analytik. Některé společnosti už avizovaly možné spojení, aby vývoj urychlily. „Čistě prakticky, na Ukrajině je přes 40 tisíc terminálů, Eutelsat tam má několik tisíc, nahradit systém by trvalo strašně dlouho a bylo by to finančně náročně,“ soudí Boháček.