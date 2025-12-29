V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát (IS) zemřeli v Turecku tři policisté a dalších devět jich bylo zraněno. Při operaci bylo také zabito šest podezřelých, oznámil dle agentur Reuters a Anadolu turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya.

Úřady původně informovaly pouze o sedmi zraněných policistech. V noci na pondělí policie zorganizovala razii v jednom z domů v provincii Yalova, která se nachází na jih od Istanbulu. Podezřelí z členství v teroristické organizaci začali na policisty střílet.

Podle agentury AP zněla střelba také v ulicích, a úřady proto nechaly preventivně zavřít několik škol a přerušit dodávky plynu. Policie povolala posily z blízké provincie Bursa.

Turecké úřady pořádají razie a vlny zatýkání podezřelých z členství v IS. Minulý týden policie zadržela 115 lidí podezřelých z přípravy atentátu. Islámský stát spáchal v minulosti v zemi několik útoků. Zřejmě nejkrvavější byla střelba v nočním klubu v Istanbulu v roce 2017, při které zemřely čtyři desítky lidí.

