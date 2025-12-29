Policie varuje před podvody, kdy lidé nevědomky pašují drogy

Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest. O přibývajících případech informovala mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
V jednom z případů se obětí podle Šmoldasové stal sedmasedmdesátiletý muž. Podvodníci mu napsali e-mail se zprávou od údajného advokáta o tom, že zdědil 5,5 milionu dolarů v hotovosti (asi 113,5 milionu korun). Muž si s podvodníky začal psát, ti ho přesvědčili, že pro peníze musí přijet do Brazílie, poslali mu i zaplacenou letenku. Rodina seniora varovala, obrátila se i na Interpol, jehož pracovníci muže kontaktovali s tím, aby žádné zásilky nepřebíral a nikam je nevozil.
Podvodníci ale byli podle policistů přesvědčiví. „K získání mužovy důvěry přispěly i falešné certifikáty vydané pod hlavičkou zahraničních veřejných a finančních institucí,“ uvedla Šmoldasová. Muž nakonec od podvodníků převzal kufr s dárky, ve kterém brazilská policie na letišti našla sedm kilogramů kokainu. Muž je nyní v Brazílii stíhán.
V dalším případě uvěřila podvodníkům sedmapadesátiletá žena. Přes sociální sítě ji podle policie kontaktoval muž, který tvrdil, že je realitní makléř z Kanady. Několik měsíců jí posílal fotografie z dovolených a služebních cest, nakonec ženě nabídl, že by ho na jedné z cest mohla doprovázet. „Pozdější prověření fotografií ukázalo, že si půjčil tvář íránského herce a fotky stáhl z internetu,“ uvedla Šmoldasová.
Ženě podvodník zaplatil letenky do Hongkongu i hotel. Když žena přiletěla, vyzvedl ji na letišti jeho známý. Podvodník se ženě druhý den omluvil, že přijet nemůže, a požádal ji, aby do Evropy odvezla kufr pro jeho kamaráda. I v tomto zavazadle policisté na letišti našli několik kilogramů kokainu. Ženě nyní v Hongkongu hrozí minimálně 25 let vězení, případně i doživotní trest.
Oba podvedení se podle Šmoldasové v minulosti stali oběťmi internetových podvodů, kdy přišli o peníze. „Organizátoři takových podvodů mohou využít důvěřivosti lidí, o kterých vědí, že kvůli nim mají finanční problémy, a nabídnou jim zdánlivě snadné řešení,“ vysvětlila mluvčí. Podvodníci podle ní s oběťmi komunikují hlavně přes internet, na sociálních sítích, přes e-maily nebo na komunikačních platformách, jako je WhatsApp. „Buďte opatrní, případně varujte své blízké,“ uzavřela Šmoldasová.