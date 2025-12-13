Obchod se zvířaty roste kvůli vysoké poptávce po exotických mazlíčcích

Obchodování se zvířaty dosáhlo v roce 2025 rekordních hodnot. Mezinárodní policejní organizace Interpol uvedla, že při koordinované operaci v období mezi zářím a říjnem zabavila téměř třicet tisíc zvířat a identifikovala 1100 podezřelých z pašeráctví. Tento obchod roste především kvůli vysoké poptávce po exotických domácích mazlíčcích.
V průběhu dvou měsíců Interpol přispěl k zadržení 6160 ptáků, 2040 želv, 1150 plazů, 208 primátů, 46 luskounů a deseti šelmovitých koček, spolu s 19 415 dalšími divokými zvířaty.
Interpol koordinoval příslušné orgány 134 zemí. Například v Kataru tamní úřady zatkly osobu, která se na sociálních sítích pokoušela prodat ohroženého primáta za čtrnáct tisíc dolarů (přibližně 291 200 korun). Mezitím brazilské úřady odhalily 145 podezřelých a zachránily více než dvě stě divokých zvířat. Podařilo se jim také narušit pašeráckou síť obchodující s opicemi jménem lvíček zlatý, které jsou ohroženým druhem a figurují na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN).
„Tyto obchodní sítě jsou stále více propojeny se všemi oblastmi kriminality, od obchodování s drogami až po vykořisťování lidí,“ uvedl podle AFP generální tajemník Interpolu Valdecy Urquiza.
Nelegální obchod za miliardy
Jelikož se tyto trestné aktivity často pojí s využíváním kryptoměn, je pro sledování nelegálních finančních toků zásadní přeshraniční spolupráce a sdílení zpravodajských informací mezi tamními orgány a finančními platformami, vysvětlila policejní organizace.
Hodnota zločinů spojených s volně žijícími živočichy se odhaduje na dvacet miliard dolarů (přibližně 414 miliard korun) ročně, skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší.
Jediným cílem nejsou jen velcí savci. Interpol též zaznamenal zabavení téměř 10 500 motýlů, pavouků a hmyzu. Nelegální obchod s chráněnými mořskými živočichy se také výrazně zvýšil.
Největším úskalím tohoto pašeráctví jsou zvířecí pozůstatky a další produkty využívané k výrobě tradiční medicíny nebo ke konzumaci. Interpol zaznamenal výrazný nárůst nelegálního obchodu s divokými zvířaty, jako jsou opice, žirafy, zebry či antilopy, které často putují z Afriky do Evropy. V jedné operaci tak bylo zabaveno celkem 5,8 tuny masa.