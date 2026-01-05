Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

NASA uzavřela jednu z nejdůležitějších vědeckých knihoven této kosmické agentury. Experti se obávají, že přijdou o knihy a další data. Šéf agentury říká, že to není pravda.
„Těžko si dokážu představit, jak by výzkumné centrum tak vysoké kvality, jakým je Goddardovo, nebo jakékoli jiné centrum NASA, mohlo fungovat bez knihovny, bez centrální sbírky,“ řekl pro televizní stanici NBC jeden z vědců NASA.
Velká výzkumná knihovna, kterou má NASA v Goddardově centru vesmírných letů v městě Greenbelt v Marylandu, byla zásadním centrem informací pro celou americkou vesmírnou agenturu. Tisíce knih a vědeckých časopisů obsahují informace, které nelze najít nikde jinde (minimálně pro vědce z USA) – už jen proto, že jsou v papírové podobě a nedařilo se je zatím digitalizovat. Jde mimo jiné například o díla sovětských vědců popisující jejich rané mise v 60. a 70. letech dvacátého století.
Od konce minulého roku ale tento zdroj už není k dispozici: všechny osobní služby knihovny byly 9. prosince na dva měsíce pozastaveny. Teď tam probíhá šedesátidenní revize sbírek, během které se od začátku ledna 2026 nedají knihy vypůjčovat ani fyzicky, ani digitálně.
Několik vědců se specializací na astronomii a kosmické lety uvedlo pro stanici NBC, že se bez těchto dat nedokáží obejít a že si neumí představit, jak by mohla agentura bez takové centrální knihovny fungovat.
Co bude s knihami
Šéf NASA Jared Isaacman vydal na sociálních médiích prohlášení, kde uzavření knihovny vysvětluje. Podle něj se knihovna „uzavírá v rámci dlouhodobě plánované konsolidace zařízení schválené v roce 2022 předchozí Bidenovou administrativou“ a že „výzkumníci NASA budou mít i nadále přístup k vědeckým informacím a zdrojům, které potřebují ke své práci“. Dodal, že „NASA postupuje podle promyšleného procesu hodnocení materiálů, aby zajistila jejich digitalizaci, převod do jiných knihoven nebo jinou formu uchování pro historické účely“.
Deník New York Times tvrdí, že knihovna byla uzavřena Trumpovou administrativou v rámci navrhovaných drastických škrtů a rozsáhlého propouštění ve vládní agentuře v uplynulém roce. Tento krok by podle deníku mohl ohrozit desítky tisíc knih, dokumentů a časopisů.
Jacob Richmond, mluvčí NASA, informoval, že agentura během následujících dvou měsíců provede revizi knihovních fondů a část materiálu bude uložena ve vládním skladu, zatímco zbývající položky budou „vyhozeny“, jak uvádí zpráva v deníku New York Times. Podle Isaacmana je to zkreslené a NASA se o vše postará.
Zavření knihovny následuje po uzavření sedmi dalších knihoven NASA v USA od roku 2022, přičemž tři z nich byly uzavřeny v roce 2025.
Vědecké operace NASA zaznamenaly pod Trumpovou administrativou výrazné rozpočtové škrty. Zpráva neziskové organizace The Planetary Society, která se věnuje kosmickým letům, tvrdí, že rok 2025 znamenal nejnižší rozpočet NASA od roku 1961, pokud se zohlední inflace, a označuje to za „událost na úrovni vyhynutí pro nejproduktivnější, nejúspěšnější a nejširší podporovanou činnost této kosmické agentury“.