Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

NASA uzavřela jednu z nejdůležitějších vědeckých knihoven této kosmické agentury. Experti se obávají, že přijdou o knihy a další data. Šéf agentury říká, že to není pravda.

„Těžko si dokážu představit, jak by výzkumné centrum tak vysoké kvality, jakým je Goddardovo, nebo jakékoli jiné centrum NASA, mohlo fungovat bez knihovny, bez centrální sbírky,“ řekl pro televizní stanici NBC jeden z vědců NASA.

Velká výzkumná knihovna, kterou má NASA v Goddardově centru vesmírných letů v městě Greenbelt v Marylandu, byla zásadním centrem informací pro celou americkou vesmírnou agenturu. Tisíce knih a vědeckých časopisů obsahují informace, které nelze najít nikde jinde (minimálně pro vědce z USA) – už jen proto, že jsou v papírové podobě a nedařilo se je zatím digitalizovat. Jde mimo jiné například o díla sovětských vědců popisující jejich rané mise v 60. a 70. letech dvacátého století.

Novým šéfem NASA se stal Jared Isaacman
Jared Isaacman na snímku z 3. prosince 2025

Od konce minulého roku ale tento zdroj už není k dispozici: všechny osobní služby knihovny byly 9. prosince na dva měsíce pozastaveny. Teď tam probíhá šedesátidenní revize sbírek, během které se od začátku ledna 2026 nedají knihy vypůjčovat ani fyzicky, ani digitálně.

Několik vědců se specializací na astronomii a kosmické lety uvedlo pro stanici NBC, že se bez těchto dat nedokáží obejít a že si neumí představit, jak by mohla agentura bez takové centrální knihovny fungovat.

Co bude s knihami

Šéf NASA Jared Isaacman vydal na sociálních médiích prohlášení, kde uzavření knihovny vysvětluje. Podle něj se knihovna „uzavírá v rámci dlouhodobě plánované konsolidace zařízení schválené v roce 2022 předchozí Bidenovou administrativou“ a že „výzkumníci NASA budou mít i nadále přístup k vědeckým informacím a zdrojům, které potřebují ke své práci“. Dodal, že „NASA postupuje podle promyšleného procesu hodnocení materiálů, aby zajistila jejich digitalizaci, převod do jiných knihoven nebo jinou formu uchování pro historické účely“.

Deník New York Times tvrdí, že knihovna byla uzavřena Trumpovou administrativou v rámci navrhovaných drastických škrtů a rozsáhlého propouštění ve vládní agentuře v uplynulém roce. Tento krok by podle deníku mohl ohrozit desítky tisíc knih, dokumentů a časopisů.

Jacob Richmond, mluvčí NASA, informoval, že agentura během následujících dvou měsíců provede revizi knihovních fondů a část materiálu bude uložena ve vládním skladu, zatímco zbývající položky budou „vyhozeny“, jak uvádí zpráva v deníku New York Times. Podle Isaacmana je to zkreslené a NASA se o vše postará.

NASA odložila návrat astronautů na Měsíc. Plánuje ho nejdříve v roce 2027
Artemis na rampě

Zavření knihovny následuje po uzavření sedmi dalších knihoven NASA v USA od roku 2022, přičemž tři z nich byly uzavřeny v roce 2025.

Vědecké operace NASA zaznamenaly pod Trumpovou administrativou výrazné rozpočtové škrty. Zpráva neziskové organizace The Planetary Society, která se věnuje kosmickým letům, tvrdí, že rok 2025 znamenal nejnižší rozpočet NASA od roku 1961, pokud se zohlední inflace, a označuje to za „událost na úrovni vyhynutí pro nejproduktivnější, nejúspěšnější a nejširší podporovanou činnost této kosmické agentury“.

Hackeři napadli Evropskou kosmickou agenturu, ukradli gigabajty dat

Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila, že hackeři narušili bezpečnost jejích počítačových serverů, na nichž má uložena svá vědecká data. Hackerská skupina tvrdí, že ukradla přibližně 200 gigabajtů dat, včetně důvěrných dokumentů a také zdrojového kódu.
před 1 hhodinou

Francie úplně zakázala věčné chemikálie v kosmetice i dalších výrobcích

Francie jako první evropská země zavedla přísné zákazy takzvaných věčných chemikálií, které prokazatelně poškozují lidské zdraví. Musí zmizet odevšad, kde se dají nahradit něčím bezpečnějším.
před 2 hhodinami

Zvířecí rok v Česku. Daří se vlkům a šíří se i kočka divoká

Do české přírody se vracejí šelmy. Vlkům se daří v Krušných horách, na Frýdlantsku nebo v Ralsku, kde se jim narodila vlčata. S návratem vlků ale přicházejí i konflikty, protože v některých regionech útočí na stáda ovcí. V posledních letech se do tuzemských lesů vracejí také rysi či šakali a objevila se také jedna z nejvzácnějších šelem u nás, kočka divoká. Ochráncům přírody se ji podařilo nově natočit v Lužických horách. Vědci zároveň potvrdili, že se tam kočky úspěšně rozmnožují. Jednou z největších zvířecích hvězd uplynulého roku byl los Emil, který putoval z Polska přes severní Moravu a dostal se až na Slovensko a do Rakouska. Cestou několikrát zastavil vlaky i auta.
před 5 hhodinami

Kosatky a delfíni spolupracují. Stopař a lovec dohromady ušetří spoustu energie

Dva vrcholoví oceánští predátoři spojili síly, aby společně ulovili kořist, na kterou by žádný z nich sám nestačil. Podle mořských biologů, kteří situaci nafilmovali, nešlo o náhodu, ale zřejmě o vědomou spolupráci, kdy jeden druh využíval silných stránek jiného. Teorii bude ještě třeba ověřit.
3. 1. 2026

Tlak na klimatické zákazy se obrací proti původní myšlence, popsali vědci

Představy o tom, jak by se měl měnit svět k lepšímu, se u mnoha zájmových skupin zásadně liší. Některé propagují více svobodu, jiné bezpečnost, další bohatství. A zejména v posledních desetiletích je silný také proud, který se snaží změnit životní styl lidí tak, aby se chovali ohleduplněji k přírodě. Podle výzkumu, který vyšel v odborném časopise Nature Sustainability, ale tyto snahy mohou přinášet opačné výsledky. Zejména když vsadí na zákazy.
2. 1. 2026

Obrazovky kojencům poškozují mozek. Výzkum ukázal jak

Trávení času s obrazovkou výrazně urychluje specializaci dětského mozku na obrazové vjemy. Podle rozsáhlé studie, která sledovala děti déle než deset let, to ale zároveň kazí jeho flexibilitu, odolnost a komplexní myšlení. Existují zároveň způsoby, jak přílišnou specializaci raného mozku kompenzovat.
2. 1. 2026

SpaceX plánuje manévry na orbitu, změní dráhy tisíců družic

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil viceprezident společnosti Michael Nicolls s tím, že změna zajistí větší bezpečnost satelitů.
2. 1. 2026
