Novým šéfem NASA se stal Jared Isaacman

Americký Senát ve středu potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), píše agentura Reuters. Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány ovládaném Senátu pro něj hlasovalo 67 senátorů, proti jich bylo 30.
Při slyšení v Senátu před dvěma týdny Isaacman uvedl, že NASA musí zrychlit tempo, aby se v tomto desetiletí podařilo porazit Čínu v závodě o návrat na Měsíc. Prozatímní ředitel NASA Sean Duffy již Isaacmanovi poblahopřál a dodal, že NASA se na Měsíc vrátí v roce 2028.
Isaacmana, který podniká ve financích a letectví a který je spojencem multimiliardáře Elona Muska, nominoval prezident Donald Trump začátkem listopadu.
Jednalo se už o druhou nominaci Isaacmana, protože Trump ho původně vybral loni v prosinci, nicméně v květnu nominaci stáhnul s tím, že jeho jmenování by bylo „nevhodné“.