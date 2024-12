NASA odložila návrat astronautů na Měsíc. Plánuje ho nejdříve v roce 2027

Tomáš Karlík,

ČTK

před 2 h hodinami | Zdroj: AP , NASA , ČTK , Ars Technica

Artemis na rampě

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že s návratem svých astronautů na Měsíc počítá nejdříve v roce 2027. Plánované vyvrcholení svého programu Artemis s cílem dopravit posádku na Měsíc více než 50 let po přistání mise Apollo 12 tak odložil oproti dosavadním plánům o další zhruba rok.

Letos v lednu při předchozím odkladu vesmírná agentura oznámila, že mise Artemis III, která má přistát na jižním lunárním pólu, se uskuteční nejdříve přespříští rok. Fázi Artemis II, ve které má modul s posádkou obkroužit Měsíc, tehdy odložila na konec příštího roku. Ředitel NASA Bill Nelson nyní oznámil, že „okružní“ mise se odkládá na duben 2026. Program Artemis vznikl už v roce 2017, první testovací let americká vesmírná agentura uskutečnila až po několika odkladech předloni v listopadu. Modul Orion, který pro NASA vyvíjí společně americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus, tehdy obletěl Měsíc, ale bez posádky. Vesmírná loď se posléze vrátila s výrazně poškozeným tepelným štítem, přičemž technici až nedávno zjistili přesnou příčinu a sestavili plán dalšího postupu, píše agentura AP.

Artemis navazuje na program Apollo, který na konci 60. let minulého století umožnil první přistání na Měsíci. Američtí astronauti se tam pak vrátili na konci roku 1972 v rámci mise Apollo 17.

Budoucnost programu se ještě může změnit Všechny plány se ale mohou velmi rychle změnit po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu na začátku příštího roku. Ten už oznámil, že pověří vedením NASA miliardáře Jareda Isaacmana, který by chtěl agenturu modernizovat. Podle informací odborného webu Ars Technika i mnoha zasvěcených komentátorů na síti X by mohl patřit k těmto modernizačním snahám i pokus o nahrazení nosné rakety mise Artemis, systému SLS.

Z více zdrojů Ars Techniky vyplývá, že v zákulisí už je SLS odepsaná a bude se tak hledat jiný způsob, jak dostat americké astronauty na Měsíc. „Jedním z možných scénářů, o nichž se diskutuje pro budoucí mise Artemis, je vynesení kosmické lodi Orion na raketě New Glenn soukromé společnosti Blue Origin na nízkou oběžnou dráhu Země. Tam by se mohla spojit s horním stupněm Centaur, který by startoval na raketě Vulcan. Tento Centaur by pak Orion vynesl na oběžnou dráhu Měsíce,“ nastiňuje web.