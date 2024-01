NASA odkládá start misí Artemis k Měsíci, soukromí dodavatelé nestíhají

Agentura AP připomněla, že NASA se v rámci programu Artemis spoléhá do značné míry na soukromé společnosti, které jsou zodpovědné za většinu dílčích částí mise, samotná NASA pak vše hlavně koordinuje. Například lunární přistávací modul si úřad objednal u firmy SpaceX, která loni dvakrát provedla testovací let s kosmickou lodí Starship a nosnou raketou Super Heavy, přičemž právě modifikovaná verze Starship má dopravit dva astronauty na povrch Měsíce. Oba testy ale skončily explozí.

Oznámení NASA učinila sotva hodinu poté, co soukromá společnost z Pittsburghu Astrobotic Technology (AT) upustila od vlastního pokusu dosáhnout Měsíce. Modul bez posádky zaznamenal problémy s únikem paliva a pohonnými systémy, což vyloučilo možnost takzvaného měkkého přistání, které by umožnilo bezpečně vysadit stroj na povrchu.

NASA má za sebou zatím jen jeden let programu Artemis. Modul Orion v listopadu 2022 odstartoval bez posádky z mysu Canaveral a po necelém měsíci, kdy obletěl kolem Měsíce, dopadl do Tichého oceánu. Stejný typ modulu astronauti využijí i k letu na Měsíc a zpět, přičemž se na lunární orbitě spojí s lodí Starship, která je snese na lunární povrch.

Program Artemis navazuje na slavné mise Apollo ze sedmdesátých let dvacátého století. Tehdy se Spojené státy rozhodly, že dostanou člověka na Měsíc dříve, než to zvládne Sovětský svaz. Autorem nápadu byl prezident J. F. Kennedy, který ho představil veřejnosti roku 1961 ve slavném projevu na Rice University.

Kennedy tehdy nesl zodpovědnost za zahraničně politické fiasko v Zátoce sviní a především za nepříliš zvládnuté rozmístění strategických jaderných nosičů v Turecku, na které Rusko později reagovalo pokusem o rozmístění podobných zbraní na Kubě. Napětí tehdy téměř vedlo k vypuknutí třetí světové války. Prezident tak potřeboval nějaký velký a dobře viditelný úspěch, kterým by ukázal, že je dobrým vládcem nejsilnější země světa.

Mise Apollo tehdy dostala jméno po řeckém bohu Apollónovi. Vybral ho ředitel oddělení pro vývoj kosmických letů Abe Silverstein, kterému přišlo atraktivní a současně navazovalo tematicky na mise Merkur, jež byly pojmenované po bohu obchodu. Apollón byl bohem lukostřelby, proroctví, poezie a hudby a paradoxně i Slunce. Jméno Artemis bylo zvolené vhodněji, protože šlo o bohyni lovu a Měsíce, jež byla současně sestrou Apollóna.

Konkurentů je více

Současná mise Artemis už nevzniká pod takovým politickým tlakem. Rusko po rozpadu Sovětského svazu nedokázalo navázat na jeho úspěchy v dobývání vesmíru. Přestože dlouhou dobu vynášelo (a dones částečně vynáší) do kosmu náklad pro západní partnery, jeho výzkum a inovace oproti jiným vesmírným velmocem zastaraly.

Rusko nicméně na konci loňského roku oznámilo, že také ono plánuje v následujícím desetiletí vyslat na Měsíc kosmonauty a do budoucna tam vybudovat vlastní základnu. Moskva se tedy tentokrát ocitla v opačné pozici než v šedesátých letech – nyní se bude ona pokoušet dohnat náskok konkurenční velmoci.

Ruský návrh počítá s pilotovanými lety na Měsíc i prvním přistáním ruské posádky na lunárním povrchu v historii. To by se mělo odehrát nejdříve roku 2031, nejpozději pak prý roku 2041. Následovat by údajně měly expedice i geologický průzkum a od roku 2041 i konstrukce základny, která by podle návrhu využívala vodu a kyslík ze zdrojů na Měsíci. Po roce 2050 pak plán avizuje využití lunárních zdrojů k dalšímu objevování vesmíru.