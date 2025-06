Sněmovna by v pátek mohla schvalovat uzákonění povinného příspěvku zaměstnavatelů do spoření na stáří pracovníkům v části náročných profesí z takzvané třetí kategorie rizika. Poslanci by také měli pokračovat v závěrečném projednávání sporného rozšíření pravomocí obcí například o možnost zřídit společnou obecní policii, které nedokončili ve středu.

Příspěvek od zaměstnavatelů mají dostávat do individuálního penzijního spoření pracovníci, kteří při schvalování vládní důchodové reformy vypadli z okruhu zaměstnanců s nárokem na dřívější odchod do důchodu bez krácení jeho výše. Spoření s příspěvkem zaměstnavatelů by jim mělo podle zdůvodnění umožnit předdůchod.

Zaměstnavatelé by měli posílat podle předpokládaných sněmovních úprav čtyři procenta vyměřovacího základu od tří odpracovaných směn. Původní poslanecká předloha předpokládala, že by zaměstnavatelé přispívali od tří do deseti směn třemi procenty a čtyři procenta by posílali od jedenácti směn.