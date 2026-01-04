Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24

Švýcarská policie v neděli zveřejnila národnost a věk dalších šestnácti obětí čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než osmnáct let, nejmladší oběti jen čtrnáct let.

Při požáru v baru Le Constellation v noci na Nový rok zemřely podle předběžných údajů čtyři desítky převážně mladých lidí a 115 dalších se zranilo.

Mezi šestnácti v neděli identifikovanými oběťmi jsou čtyři Švýcarky, šest Švýcarů, dva Italové, mladík s občanstvím Itálie a Spojených arabských emirátů, Rumun, Francouz a Turek.

Pietní místo před barem Le Constellation ve švýcarském resortu Crans-Montana

Údaje o obětech zveřejňuje policie postupně, přičemž jejich jména veřejně nesděluje. V sobotu uvedla věk a národnost osmi mrtvých, po nedělním prohlášení tak má identitu 24 obětí. Agentura Reuters uvádí, že identifikaci znesnadňuje závažnost popálenin.

České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také Čech.

Uctění zemřelých

Reuters píše, že lidé na místo tragédie přicházejí a na zem pokládají květiny a zapalují svíčky. V neděli se také konaly mše a pochod za uctění památky zemřelých.

Agentura rovněž citovala ženu, jejíž dcera se na místě požáru v noci na Nový rok nacházela. Navštívila však vedlejší bar, protože z Le Constellation se táhla dlouhá řada. Díky tomu přežila. O vypuknutí ohně žena řekla, že si přítomní nejprve mysleli, že jde o ohňostroj, a pak se začali obávat střelby.

Ve Švýcarsku se uskutečnila mše za zemřelé při tragickém požáru v baru Le Constellation ve středisku Crans-Montana v noci na Nový rok
Zdroj: Reuters/Lisa Leutner

Podle prvotního vyšetřování požár vznikl v důsledku jiskřících party fontán, které zapálily pěnovou výplň stropu, a během velmi krátké doby se rozšířil.

Státní zástupce kantonu Valais v sobotu oznámil, že dva manažery nočního klubu vyšetřují pro podezření z trestných činů, včetně zabití z nedbalosti.

Švýcarská policie v neděli zveřejnila národnost a věk dalších šestnácti obětí čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než osmnáct let, nejmladší oběti jen čtrnáct let.
