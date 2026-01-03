Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru

Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí.
Mrtvým Švýcarkám, které se účastnily novoročního večírku v baru Le Constellation, bylo podle policie 21 a 16 let, dvojici Švýcarů pak 18 a 16 let.
Z celkem 119 zraněných bylo do pátku identifikováno 113. Mezi nimi je 71 Švýcarů, čtrnáct Francouzů, jedenáct Italů, čtyři Srbové a jednotlivci z dalších zemí. Předpokládá se, že cizinci budou také mezi mrtvými.
Oběti identifikuje speciální tým
Švýcarské úřady ujišťují, že identifikace obětí probíhá nejvyšším možným tempem. Aktivován byl třicetičlenný speciální tým pro identifikaci obětí katastrof, který vznikl po tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004.
Italský velvyslanec ve Švýcarsku Gian Lorenzo Cornado podle agentury AFP uvedl, že identifikace obětí by měla být „z velké části“ dokončena do nedělního odpoledne.
České ministerstvo zahraničí v sobotu dopoledne sdělilo, že nadále platí, že česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi oběťmi či zraněnými byli čeští občané.
Katastrofa v Crans-Montaně otřásla celým Švýcarskem. Rodiny převážně velmi mladých účastníků oslavy netrpělivě čekají na zprávy o svých blízkých. Lidé dál nosí květiny, svíčky a vzkazy k improvizovanému památníku poblíž místa tragédie u baru Le Constellation. Mnozí na místě jen tiše stáli v naprostém šoku, uvedla AFP.