Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku


před 22 mminutami

Řecku byly v neděli rušeny či odkládány lety kvůli selhání rádiových frekvencí, které ochromilo letovou komunikaci. Uvedla to agentura Reuters s tím, že na letištích uvázly tisíce lidí. Odlety a přílety z athénského Mezinárodního letiště Eleftheria Venizela byly pozastaveny v 9:00 místního času (8:00 SEČ). Před 14:00 SEČ začal být provoz postupně obnovován.

Služby umožňující sledování letů v reálném čase ukázaly, že řecký vzdušný prostor byl dopoledne a po poledni z velké části prázdný.

Odpoledne začal postupně provoz narůstat. Podle služby Flight Radar například ve 13:48 SEČ odletěl let z Athén do Stockholmu. Původně měl odletět v 8:00 SEČ.

Co poruchu způsobilo, není v tuto chvíli jasné. „Z nějakého důvodu došlo k náhlé ztrátě všech frekvencí... Nemohli jsme komunikovat s letadly na obloze,“ řekl státní televizi ERT předseda Asociace řeckých letových dispečerů Panagiotis Psarros.

Uvedl, že problémem byl zřejmě výpadek centrálních rádiových frekvenčních systémů ve středisku řízení letového provozu se sídlem v Athénách.

