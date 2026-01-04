Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, CBS

USA očekávají od zbývajících představitelů vlády v Caracasu zásadní změny. Kohokoliv, s kým budou Spojené státy jednat, budou posuzovat podle toho, zda jejich podmínky dokáže splnit, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru s televizí CBS. Mimo jiné je podle něj mezi požadavky odchod kolumbijských ozbrojených skupin ze země nebo ukončení vazeb na libanonský Hizballáh.

Americký ministr zahraničí s televizí hovořil den poté, co příslušníci amerických speciálních sil po překvapivém útoku zajali a ze země odvezli prezidenta Nicoláse Madura i s jeho ženou. Nyní jsou ve věznici v USA, kde čelí obviněním z drogových deliktů.

Rubio potvrdil, že v sobotu hovořil s Delcy Rodríguezovou, dosavadní Madurovou zástupkyní, která po jeho zadržení převzala moc v Caracasu. Detaily rozhovoru však nesdělil. „Uděláme si hodnocení na základě toho, co budou dělat dál,“ řekl.

V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová
Delcy Rodríguezová

Ministr zahraničí odmítl blíže popsat, jak by USA mohly Venezuelu „řídit“, jak prezident Donald Trump naznačil před novináři v sobotu. Zdůraznil, že Washington bude postupovat pragmaticky podle vývoje situace.

Rubio uvedl, že USA nyní uplatňují vliv především prostřednictvím námořního embarga na vývoz venezuelské ropy. Trump si podle ministra ponechává volnost k dalším krokům, pokud by to považoval za nutné.

Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens
Americká administrativa sleduje útok ve Venezuele

Žádné bratříčkování s Íránem „v našem regionu“, říká Rubio

Mezi konkrétní požadavky USA patří, aby byl venezuelský ropný sektor „řízen ve prospěch lidu“, dále zastavení obchodu s drogami a omezení působení gangů. Washington rovněž žádá odchod kolumbijských ozbrojených skupin FARC a ELN. „Už se nesmí bratříčkovat s Hizballáhem a Íránem v našem vlastním regionu,“ dodal Rubio.

Americká administrativa zároveň tlumí očekávání rychlého přechodu k demokracii. Trump už v sobotu vyloučil okamžitou podporu opozičních lídrů Maríe Coriny Machadoové či Edmunda Gonzáleze jako nových vůdců země.

Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová
María Corina Machadová

Rubio uvedl, že k oběma chová obdiv, zároveň ale zdůraznil potřebu být realistický. „Nemůžeme očekávat, že 24 hodin po zatčení Madura bude zítra vypsán termín voleb,“ řekl. „Očekáváme, že se to posune tímto směrem. Myslíme si, že je to v našem národním zájmu a upřímně řečeno i v zájmu obyvatel Venezuely,“ dodal Rubio.

Venezuela si zvolila Gonzáleze, řekla Machadová

Machadová v sobotu uvedla, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Edmunda Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.

Madurův pád může přinést Venezuele prosperitu, záleží ale na vývoji, míní experti
Venezuelané žijící v Kolumbii oslavují na náměstí Plaza de Bolívar v Bogotě americké údery ve Venezuele

Předloňské prezidentské volby ve Venezuele podle čtyřčlenného expertního panelu OSN postrádaly základní transparentnost a integritu. Ústřední volební komise podle panelu porušila místní pravidla a vyhlásila Madura vítězem, aniž by byly sečteny výsledky z každé z třiceti tisíc volebních místností v zemi. To podle ní nemá v současných demokratických volbách obdoby.

Podle výpočtu agentury AP na základě údajů ze zhruba osmdesáti procent volebních místnost v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil opoziční kandidát Edmundo González Urrutia, který dostal 6,9 milionu hlasů. Také opozice s odvoláním na zápisy z více než osmdesáti procent volebních místností tvrdí, že zvítězil se 67 procenty hlasů González.

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí
Kouř nad Caracasem po americkém útoku

