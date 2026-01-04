Chceme dělat pravdivý rozpočet, řekl Nacher. Skopeček varoval před inflací


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
41 minut
Duel ČT24: Místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jan Skopeček (ODS)
Zdroj: ČT24

Chceme dělat pravdivý rozpočet, prohlásil v Duelu ČT24 místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Zkritizoval bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), zmínil například „špatné využití windfall tax“. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) se obává, že rétorika ANO povede k nárůstu schodku veřejných financí, a varoval před inflací. Ministryně financí Alena Schillerová v neděli prohlásila, že plánovaný schodek loňského rozpočtu se překročí. Tématem diskuse byl také kritizovaný novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Moderovala Jana Peroutková.

