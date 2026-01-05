Zvířecí rok v Česku. Daří se vlkům a šíří se i kočka divoká


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24
7 minut
Události: Návrat zvířat do Česka
Zdroj: ČT24

Do české přírody se vracejí šelmy. Vlkům se daří v Krušných horách, na Frýdlantsku nebo v Ralsku, kde se jim narodila vlčata. S návratem vlků ale přicházejí i konflikty, protože v některých regionech útočí na stáda ovcí. V posledních letech se do tuzemských lesů vracejí také rysi či šakali a objevila se také jedna z nejvzácnějších šelem u nás, kočka divoká. Ochráncům přírody se ji podařilo nově natočit v Lužických horách. Vědci zároveň potvrdili, že se tam kočky úspěšně rozmnožují. Jednou z největších zvířecích hvězd uplynulého roku byl los Emil, který putoval z Polska přes severní Moravu a dostal se až na Slovensko a do Rakouska. Cestou několikrát zastavil vlaky i auta.

Zvířata v Česku složitě migrují
Migrace

Výběr redakce

Ve Venezuele poprvé zasedl kabinet řízený Rodríguezovou, která nahradila Madura

Ve Venezuele poprvé zasedl kabinet řízený Rodríguezovou, která nahradila Madura

03:07Aktualizovánopřed 1 mminutou
Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenci

03:59Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

Ve Švýcarsku identifikovali poslední oběti požáru baru

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

CIA sledovala Madura měsíce, Delta Force nacvičovala na maketě jeho rezidence

před 11 hhodinami
Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Středočeský kraj loni předčil Prahu v počtu dopravních nehod

Středočeský kraj je podle policejních statistik regionem s nejvyšším počtem dopravních nehod. Od ledna do listopadu 2025 se tam stalo 12 647 nehod, při kterých zemřelo 75 lidí. Střední Čechy tak překonaly i Prahu, která si dlouhodobě drží prvenství. Z analýz vyplývá, že za většinou havárií stojí především vysoká rychlost a nezkušenost řidičů.
před 16 mminutami

Zvířecí rok v Česku. Daří se vlkům a šíří se i kočka divoká

Do české přírody se vracejí šelmy. Vlkům se daří v Krušných horách, na Frýdlantsku nebo v Ralsku, kde se jim narodila vlčata. S návratem vlků ale přicházejí i konflikty, protože v některých regionech útočí na stáda ovcí. V posledních letech se do tuzemských lesů vracejí také rysi či šakali a objevila se také jedna z nejvzácnějších šelem u nás, kočka divoká. Ochráncům přírody se ji podařilo nově natočit v Lužických horách. Vědci zároveň potvrdili, že se tam kočky úspěšně rozmnožují. Jednou z největších zvířecích hvězd uplynulého roku byl los Emil, který putoval z Polska přes severní Moravu a dostal se až na Slovensko a do Rakouska. Cestou několikrát zastavil vlaky i auta.
před 46 mminutami

Justici Česko digitalizuje už osmnáct let, může přijít o desítky milionů

Kvůli nedokončenému projektu může Česko přijít o desítky milionů korun z Evropské unie. Takzvaný elektronický spis, který stát chystá už osmnáct let, totiž není podle nového ministra spravedlnosti připravený a není ani jasné, že ho resort stihne dokončit v termínu, tedy do letošního podzimu.
před 1 hhodinou

Vláda projedná programové prohlášení či odklad části zákona o podpoře bydlení

Na prvním zasedání v novém roce bude v pondělí vláda ANO, SPD a Motoristů schvalovat své programové prohlášení. Dokument je hotový od konce října, s jeho potvrzením koalice čekala na jmenování vlády. Za týden by s ním měla žádat sněmovnu o důvěru. Ministři projednají také návrh na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení z 1. července na 1. září či poslaneckou předlohu, který má nahradit zákon o státní službě.
před 6 hhodinami

Chceme dělat pravdivý rozpočet, řekl Nacher. Skopeček varoval před inflací

Chceme dělat pravdivý rozpočet, prohlásil v Duelu ČT24 místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Zkritizoval bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), zmínil například „špatné využití windfall tax“. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) se obává, že rétorika ANO povede k nárůstu schodku veřejných financí, a varoval před inflací. Ministryně financí Alena Schillerová v neděli prohlásila, že plánovaný schodek loňského rozpočtu se překročí. Tématem diskuse byl také kritizovaný novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Moderovala Jana Peroutková.
před 11 hhodinami

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

Premiér Andrej Babiš podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (oba ANO) navrhne Filipa Turka (Motoristé) do čela ministerstva životního prostředí. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Prezident Petr Pavel Turka dlouhodobě odmítá. Resort dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je zároveň v čele ministerstva zahraničí.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče kvůli jeho kritice projevu šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření škodí Česku a nejsou slučitelná s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády ANO, SPD a Motoristů.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Teploty v následujících nocích klesnou až k minus šestnácti stupňům

Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout dvanáct až šestnáct stupňů Celsia pod nulu. Výstraha meteorologů na silné mrazy platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky.
před 19 hhodinami
Načítání...