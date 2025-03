Sněmovna má ve čtvrtek na programu předlohu, podle níž by zaměstnavatelé museli přispívat do spoření na stáří pracovníkům v části náročných profesí z takzvané třetí kategorie rizika. Opoziční hnutí ANO a SPD hned v úvodu jednání zablokovala rychlé schválení tohoto bodu. Uskuteční se tedy standardně tři čtení. Vládní tábor patrně nechá zkrátit lhůty pro projednání předlohy ve výborech. Poslanci se na mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu budou zabývat také třeba zvýšením státní úhrady za základní poštovní služby.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová označila předlohu za špatně maskovanou snahu o privatizaci sociálního zabezpečení. Fondy podle ní dostanou zhruba dvě miliardy korun ročně „s výhledem do nekonečna“. „To už je slušný balíček,“ poznamenala. Odpovědnost za důchody se podle ní přenáší ze státu na zaměstnavatele a na soukromý sektor.

Příspěvek mají dostávat pracovníci, kteří při schvalování vládní důchodové reformy vypadli z okruhu zaměstnanců s nárokem na dřívější odchod do penze bez krácení její výše. Spoření s příspěvkem zaměstnavatelů by jim mělo umožnit předdůchod.

Naopak poslanec STAN Viktor Vojtko, jenž patří mezi předkladatele normy, pokládá navržené řešení za rozumnou cestu a kompromis pro zaměstnance i zaměstnavatele. „Umožňuje jim to s nějakou vlastní zodpovědností situaci řešit,“ řekl. Peníze těmto lidem zůstanou, byť budou v rizikovém prostředí pracovat kratší dobu, doplnil.

Zaměstnancům, kteří odpracují v chladu, teple, s vibracemi či fyzickou zátěží aspoň jedenáct směn za měsíc, bude firma podle předlohy spořit čtyři procenta vyměřovacího základu výdělku. Při třech až deseti směnách by zaměstnavatel posílal tři procenta. Při jedné či dvou směnách by spoření povinné nebylo. Pravidla pro čerpání takzvaného předdůchodu by se měla lidem s rizikovou prací zmírnit.

Nyní je nutné na předdůchod spořit aspoň deset let a našetřit částku, aby pokryla měsíční splátku aspoň třicet procent průměrné mzdy po dva roky. Podmínku délky spoření u těchto pracovníků předloha ruší.

Vládní verze penzijní reformy předpokládala pro zhruba 108 tisíc lidí ze třetí kategorie s prací v chladu, teple, s vibracemi a fyzickou zátěží možnost dřívějšího důchodu podle počtu odpracovaných směn bez krácení pobírané částky. Zaměstnavatelé za ně měli platit vyšší odvody, a to o pět procentních bodů. Kvůli pomalejšímu růstu důchodového věku vládní poslanci ODS a TOP 09 prosadili vyškrtnutí této skupiny, náhradou má být právě příspěvek na spoření.