Spoření pro náročné profese s námi nikdo neprojednal, hlásí odbory a zaměstnavatelé

Podle důchodové reformy mohou chodit do penze dřív bez krácení pobírané částky podle počtu odpracovaných směn jen lidé z nejrizikovější čtvrté kategorie, tedy asi dvanáct tisíc osob. Dalších 108 tisíc lidí ze třetí kategorie, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží či vibracemi, vládní poslanci z reformní novely při jejím projednávání ve sněmovně vyškrtli.

„Je to jednoznačně posun směrem k větší jistotě pro zaměstnance,“ je přesvědčen místopředseda dolní komory Jan Skopeček (ODS).

Reagovali tak na prosazení pomalejšího navyšování důchodového věku. Dohodli se místo toho na spoření. Firmy by zaměstnancům s rizikovou prací, kteří měsíčně odpracují alespoň jedenáct směn, měly odkládat čtyři procenta. Těm se třemi až deseti směnami pak tři procenta. „Aby mohli jít dříve a vlastně finančně měli vykompenzováno ono krácení důchodů,“ popsal místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09).

Podle opozice je návrh nedostatečný

K materiálu se příští týden vyjádří vláda, poté ho na stůl dostanou poslanci. Ti koaliční budou chtít, aby návrh sněmovna projednala zrychleně v jediném čtení. „Díky tomu by mohl nabýt účinnosti už od 1. 7. tohoto roku. V případě, že by s tím opozice nesouhlasila, tak by se lidé dostali k penězům až od 1. 1. příštího roku,“ okomentoval místopředseda poslanců KDU-ČSL Michael Kohajda (nestr.).

Podle sněmovní opozice je ale návrh nedostatečný. Zvažuje, že přípraví své úpravy. Možnost projednat materiál zrychleně tak pravděpodobně nepodpoří. „Od začátku vládní koalice říkala, že tam budou čtyři procenta kompenzace pro každého. V tuto chvíli vidíme, v té legislativě, že je to horní hranice pro některé zaměstnance,“ prohlásil místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO).