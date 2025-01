Rýsuje se podoba příspěvků rizikovým profesím ze třetí kategorie

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Vládní strany by mohly úpravu, která zavede příspěvky firem rizikovým profesím ze třetí kategorie, projednat příští týden. Tyto příspěvky mají být náhradou za to, že 109 tisíc lidí s náročným povoláním nakonec nezískalo v důchodové reformě nárok na dřívější penze. Původně chtělo ministerstvo financí úpravu připravit do konce loňského roku.

Možnost odejít do důchodu dříve bez jeho krácení měla původně platit nejen pro zaměstnance ze čtvrté kategorie, ale i pro ty ze třetí kategorie, jako jsou brusiči nebo ošetřovatelé v pobytových službách. Z penzijní reformy to ale poslanci na poslední chvíli vyškrtli se slibem jiného řešení.

Finální podobu doprovodného zákona zatím ale nedostala skupina poslanců, která se pod návrh má podepsat. „V současnosti probíhají práce na legislativním zpracování návrhu, který následně projednají zástupci koalice,“ uvedlo ministerstvo financí. K tomu by podle informací ČT mělo dojít v průběhu příštího týdne. Návrh do sněmovního systému chtějí zákonodárci nahrát nejpozději do konce ledna. Už teď je ale dohoda na základních parametrech. „Skupina zůstává stejná, jako to bylo v původním návrhu zákona v souvislosti s důchodovou reformou, to znamená je to vybraná část třetí kategorie rizik,“ sdělil člen sněmovního rozpočtového výboru Viktor Vojtko (STAN). „Aby lidé mohli z těch náročných profesí odcházet dřív do důchodu i z té třetí kategorie, (...) přišlo se se systémem příspěvku zaměstnavatele,“ uvedl místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).