Odbory: Vidíme tlaky na výpověď bez udání důvodu, můžeme svolat protesty

Průmyslové odbory jsou připraveny svolat protestní akce, pokud by se do projednávané novely zákoníku práce dodatečně ve sněmovně dostala možnost výpovědi bez udání důvodu, řekl před jednáním předsednictva tripartity šéf odborů KOVO Roman Ďurčo. Jako další důvod k protestům zmínil podobu důchodové reformy. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že k protestům racionální důvody nevidí a zopakoval, že výpověď bez udání důvodu v novele zákoníku není.

Není jasné, s čím odbory nesouhlasí, říká Jurečka

Jurečka řekl, že „racionální důvod“ k odborářským demonstracím a protestům nevidí. „Když se na to podívám – růst minimální mzdy naprosto rekordní, růst zaručených platů – naprosto rekordní. Podíváme-li se do důchodové reformy a do té části, kterou vláda slíbila splnit do konce roku – ošetření lidí jak ze čtvrté, tak ze třetí kategorie rizika tam je. Takže vlastně moc nevidím, co by mělo být důvodem, proč by odbory měly demonstrovat nebo vyvolávat nějaké protesty,“ zmínil.

Dodal, že od předáků nemá za poslední týdny „jasný podklad“, s jakými konkrétními kroky nesouhlasí a proč by uvažovali o protestu. „Pokud se pro něco takového rozhodnou, je to jejich právo, nicméně neslyšel jsem žádný racionální důvod, pro který by to chtěli dělat,“ řekl ministr.