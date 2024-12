Na platy státních zaměstnanců půjde příští rok o 20,5 miliardy korun víc

„Situace je tam prostě tristní. Mají ještě nižší platy, než je průměr státní správy,“ prohlásil poslanec Ivan Bartoš (Piráti).

Příjmy mají vzrůst od ledna také sociálním pracovníkům, úředníkům, kulturním pracovníkům i dalším zaměstnancům veřejného sektoru. Návrh na zvýšení tabulkových platů o 1400 korun měsíčně kabinet formálně schválí do konce roku.

Odbory chtějí o výdělcích ještě jednat, vláda ne

Odbory by nicméně chtěly vyjednat víc. „My požadujeme 2200 korun plošně pro každého zaměstnance státu, protože to odpovídá přibližně sedmi procentům růstu platů, jako si přidali ústavní činitelé,“ uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Nic nebrání tomu, aby se objemově přibližně tři miliardy přidaly i ostatním. Myslím, že by to přispělo k uklidnění situace,“ dodal.

Šance odborů vyjednat tyto požadavky je ale minimální. „Ne že by bylo rozhodnuto, ale prostor pro jednání není,“ zdůraznil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Myslím, že se dosáhlo maxima možného,“ soudí zase předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Ta finální dohoda byla uzavřena na nejvyšším jednání zástupců odborů. Za vládu tam byl pan premiér, já, ministr financí. Pro všechny tabulky platí to, že to je těch 1400 korun,“ vyjádřil se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).