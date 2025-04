Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) zákon o bydlení připravoval. Současné úpravy ale podle něj pomohou jen zlomku lidí. „Je důležité zarámovat, že dneska je to už několikátý pokus zákon ve sněmovně finálně schválit. Už několikrát to opozice vyobstruovala. Dnes přišel Andrej Babiš a zase hodinu vykládal a blábolil o všem možném, ne o bydlení. Ale skutečně je dnes ta šance zákon schválit,“ řekl.

Zákon podle něj může skutečně pomoci lidem, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. „A nenechme se mýlit, nejsou to lidé v sociálních bytech, ale je to i střední třída,“ dodal. Zmínil kontaktní místa, kde mohou lidé dostat poradenství, například jak získat podporu nebo když nemají na kauci. „Ale ministr (dopravy Martin) Kupka přišel s tím, že nejsou potřeba po celé republice, ta preventivní složka zákona je tím velmi oslabena,“ upozornil Bartoš.

„Naše číslo, pane premiére, nejsou tři procenta hrubého domácího produktu na obranu. Naše číslo je 2,1 porodnost dítěte na ženu,“ upozornil dále Babiš. Pozastavil se nad pobavením v jednacím sálu, které v úterý vyvolal návrh předsedy SPD Tomia Okamury, aby dolní komora zařadila bod nazvaný Fialova vláda svou politikou způsobila alarmující propad porodnosti v České republice. Smích podle Babiše nebyl namístě, jde podle něj o velký problém.

Lidovecký poslanec Jiří Horák (KDU-ČSL) se domnívá, že zákon o bydlení je potřebný. „Ale nedělejme si iluzi, že vyřeší v České republice problém s bydlením. Zákon je orientovaný na určitou skupinu obyvatel, kteří jsou ve velké bytové nouzi, jsou to lidé s nejnižšími příjmy a těmto nějakým způsobem může pomoci,“ řekl.

Vyjádřil se taky k redukci kontaktních míst. „Jestli bude nějakých 115 kontaktních pracovišť, tak dělat si iluzi, že na několik málo let to pomůže desítkám tisíc lidí, tak to tak opravdu není. Je to jen jeden střípek do mozaiky řešení bytové krize,“ uvedl poslanec. Domnívá se, že je nutné také urychlit stavební řízení, umožnit přeměnu brownfieldů a rovněž podporovat výstavbu dostupného bydlení. „A co se zkazilo, je digitalizace stavebního řízení, která měla fungovat,“ podotkl Horák.