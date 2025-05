Klíčové je přežít první dny. Projekt radí, jak překonat krizové situace

Přírodní katastrofa, válečný konflikt nebo výpadek elektřiny. Nový projekt s názvem Corty má lidi naučit, jak přežít prvních dvaasedmdesát hodin. Spolupracovali na něm odborníci z řad psychologů, vyjednavačů, záchranářů a členů zásahových jednotek. Podle nich je totiž připravenost na mimořádné události nedostatečná. Ministerstvo vnitra zase chystá adaptaci finského modelu „72 hodin“, jehož součástí budou informační brožura a kampaň. Připraveny by dle resortu měly být do konce léta.

Pro přežití může být zásadní i první pomoc. Například zastavení masivního krvácení pomocí zaškrcení. Důležité je prohlédnout ránu, jestli se v ní nenachází sklo nebo střepiny. Do zranění se tak musí vrazit prst, vysvětlil zdravotnický záchranář Michal Motyčka.

„Celé je to o tom, jak budeme náš mozek na krizi připravovat – o to lépe se v ní následně budeme chovat,“ vysvětlil jeden ze spoluzakladatelů projektu Andrej Štuk.

„Osvěty je stále málo“

Nejen tyto rady přináší nový projekt. Celkově se zaměřuje na to, jak v krizi uvažovat a jak o ní mluvit. Zároveň je průvodcem situacemi jako může být třeba napadení v metru.

„Osvěty je stále málo. I když to tak nevypadá, tak velká část populace neví, jak se má chovat. A když přijde katastrofa, jako byly loňské povodně, tak spousta lidí prostě neví. Všechny tyto aktivity jsou dobré a důležité,“ přiblížil potřebu osvěty Martin Charvát z Úřadu vlády.

Na projektu spolupracovala i řada dalších odborníků – například z pražské záchranné služby nebo Národního ústavu duševního zdraví. Autoři projektu spolupracovali i s Českou zemědělskou univerzitou. Její vedení zmapovalo některé reálné krizové chvíle, které zažívají studenti během univerzitního života. Do budoucna by se do iniciativy měly zapojit i další instituce.