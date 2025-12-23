USA uvalily sankce na pět Evropanů kvůli údajné cenzuře amerických platforem

Spojené státy uvalily sankce v podobě zákazu vstupu do země na pět Evropanů včetně bývalého eurokomisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona, a to kvůli údajné cenzuře amerických internetových platforem, informují v úterý večer agentury AFP a DPA.
„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl v prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Pětici, kterou nejmenuje, označuje za „radikální aktivisty“ a tvrdí, že jejich vstup, pobyt nebo činnost na území Spojených států mohou mít potenciálně závažné nepříznivé důsledky pro zahraniční politiku země. Americká diplomacie je dle Rubia připravena seznam rozšířit, pokud další zahraniční činitelé „nezmění kurz“.
DPA píše, že ji americké ministerstvo zatím nesdělilo podrobnosti o tom, koho se sankce týkají. AFP ale zmiňuje Bretona, který byl eurokomisařem pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, a také čtyři zástupce neziskových organizací bojujících proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu. Konkrétně jde o Josephine Ballonovou a Annu-Lenu von Hodenbergovou z neziskové organizace HateAid, která bojuje proti nenávisti na webu, a dále o Imrana Ahmeda a Clare Melfordovou z podobně zaměřených organizací.
Americká administrativa, jejíž představitelé letos kvůli obsahu vyhrožovali odebráním licence některým televizím v USA, údajnou cenzuru v Evropě opakovaně kritizuje. V posledních týdnech se tak stalo i v souvislosti s pokutou 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) ze strany Evropské komise pro platformu X kvůli nedostatečné transparentnosti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to Evropské unii pohrozila odvetnými opatřeními v případě, že bude dál omezovat americké poskytovatele služeb.