USA pohrozily EU „odvetnými opatřeními“ kvůli omezování poskytovatelů služeb


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká administrativa pohrozila Evropské unii (EU) odvetnými opatřeními v případě, že bude dál „omezovat americké poskytovatele služeb“. Varování přišlo krátce poté, co Evropská komise (EK) vyměřila pokutu sociální síti X amerického miliardáře Elona Muska. Mluvčí Komise Thomas Regnier v reakci na americké výhrůžky uvedl, že Unie bude nadále od technologických firem vymáhat dodržování svých předpisů.

Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) na síti X uvedl, že EU pokračuje v „diskriminaci amerických poskytovatelů služeb prostřednictvím soudních sporů, pokut a regulace“. Poskytovatelé služeb z EU naopak podle úřadu mohou dlouhodobě podnikat v USA bez podobných omezení.

„Pokud budou EU a členské státy EU pokračovat v omezování konkurenceschopnosti amerických poskytovatelů služeb prostřednictvím diskriminačních opatření, nebudou mít Spojené státy jinou možnost než použít všechny dostupné nástroje, aby těmto nepřiměřeným opatřením čelily,“ napsal USTR. Dodal, že americké zákony v případě potřeby umožňují mimo jiné zavedení poplatků či restrikcí na zahraniční služby.

„Mnohokrát jsme jasně uvedli, že naše pravidla platí stejně a spravedlivě pro všechny společnosti působící v EU,“ prohlásil Regnier. „Nadále budeme vymáhat dodržování pravidel, a to spravedlivě a bez diskriminace,“ dodal.

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI
Logo společnosti Google

EK tento měsíc síti X kvůli nedostatečné transparentnosti vyměřila pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun). Americký ministr zahraničí Marco Rubio to následně označil za „útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád“. Musk v reakci na pokutu vyzval ke zrušení EU.

EK v uplynulých letech velkým americkým digitálním podnikům za nedodržování regulačních předpisů vyměřila pokuty v hodnotě miliard eur. Washington opakovaně EU vyzývá, aby regulaci digitálního sektoru zmírnila, napsala agentura AFP.

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř tři miliardy eur
Logo Googlu v Kalifornii

